"Над ребенком будут издеваться": родители назовут дочь в честь персонажа фильма

Одна женщина переживает из-за имени будущего ребенка, которое очень нравится ее мужу.

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Родители назовут дочь в честь персонажа фильма / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Одно из самых интересных решений, которое родители должны принять до рождения ребенка, – это выбрать для него имя. Процесс выбора может быть не только трудным, но и чрезвычайно важным. Ведь нужно выбрать имя, которое будет нравиться обоим родителям. Также стоит учитывать, что это имя должно нравиться будущему ребенку, когда он повзрослеет.

Как пишет Mirror, одна женщина переживает из-за имени будущего ребенка, которое очень нравится ее мужу. Дело в том, что это имя персонажа из фильма "Властелин колец". Будущая мамочка очень волнуется, поскольку над ее доченькой будут издеваться.

"В январе я должна родить, поэтому мы начали выбирать имя для будущего ребенка. У меня было несколько комбинаций имен, которые хорошо сочетались с отчеством. Моим лучшим выбором было имя Мила. Мой муж также согласился на это имя, но он также предложил, чтобы ее второе имя было Галадриэль. Так, как в "Властелине колец", - рассказала женщина. видео дня

Вместо этого будущая мама предложила другие имена персонажей из культовых книг Дж. Р. Р. Толкина, которые, возможно, больше сочетаются с именем Мила. Однако ее муж не сдвинулся с места.

Женщина выразила обеспокоенность тем, что над ее ребенком будут издеваться и добавила: "Я бы хотела, чтобы у нее вообще не было имени отчества, чем такое имя как Галадриэль. Я за крутые, уникальные имена, но мне это имя не нравится".

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

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