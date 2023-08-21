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"Мое имя ужасное": парень хочет сменить свое "трагическое" имя, данное при рождении

Алина Дембицкая
21 августа 2023, 18:21 обновлено 21 августа, 18:21
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17-летний парень признался, что считает свое имя "ужасным", несмотря на то, что родители назвали его в честь дедушки.
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Парень хочет изменить свое "трагическое" имя / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда молодые родители ждут рождения ребенка, то им приходится принимать важное решение – это выбор имени ребенка. И когда пара выбирает имя, она может выбрать имя, которое ей нравится. Но ничто не гарантирует, что это имя действительно понравится ребенку, когда он вырастет.

Как пишет Mirror, один 17-летний парень признался, что считает свое имя "ужасным", несмотря на то, что родители назвали его в честь дедушки.

Подросток, который сказал, что его зовут Льюки (англ. Lewckee) и произносится как "Лук" (англ. Look - смотреть), хочет сменить свое имя на Люк (англ. Luke), как только ему исполнится 18 лет, потому что никто не знает, как надо произносить имя, данное ему при рождении.

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"В следующем году я избавлюсь от своего трагического имени. Мой папа хочет, чтобы я сохранил это имя. Моя мама думает, что я должен "любить свое имя". Но я думаю, что она хочет, чтобы я был счастлив. Родители всегда говорят, что как только мне исполнится 18 лет, я могу делать все, что захочу. Хотя мой папа ведет себя так, будто он разочарован каждый раз, когда я это вспоминаю", - рассказывает парень.

Подросток был завален сочувствующими сообщениями от людей, которые понимали, почему он хочет сменить имя. Один человек просто сказал: "О, это ужасно". На что 17-летний ответил: "Только представьте, как мои учителя в начальной школе пытаются назвать мое имя. Черт, даже у меня болит голова от того, как я читаю свое имя".

Он добавил: "Я думал, что родители злятся на меня, но мой папа сказал, что даже если ему это не нравится, он поддержит каждое мое решение. И если изменение моего имени так важно для меня – он принимает мой выбор".

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

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