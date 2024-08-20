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Особенно актуально в жару: почему холодильник перестал морозить - основные причины

Юрий Берендий
20 августа 2024, 23:17
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Когда холодильник перестает морозить, это может привести к порче продуктов. Главред выяснил, что делать если холодильник не морозит, а свет горит.
Особенно актуально в жару: почему холодильник перестал морозить - основные причины
Почему холодильник не морозит - морозилка работает, а холодильник нет / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Когда холодильник перестает морозить, это может вызвать значительные неудобства и испортить продукты. Причины такой неисправности могут быть разными, от простых настроек до серьезных поломок. О том, что делать если холодильник не морозит, но работает рассказали эксперты по ремонту бытовой техники в видео YouTube-канала "RepairClinic.com".

Грязные катушки конденсатора

Специалисты по ремонту указывают на то, что катушки конденсатора морозильной камеры предназначены для рассеивания тепла как часть холодильной системы, охлаждающей прибор.

"Со временем на змеевиках может накапливаться пыль, грязь и мусор, что значительно снижает холодопроизводительность морозильной камеры. Если есть доступ к змеевикам, мы рекомендуем чистить их каждые 6-12 месяцев с помощью щетки для чистки змеевика конденсатора", - советуют они.

Сломанный двигатель вентилятора испарителя - почему морозилка не морозит

Двигатель вентилятора испарителя протягивает воздух над змеевиками испарителя, отводя тепло из воздуха. Эксперты добавляют, что неисправный двигатель вентилятора испарителя может привести к тому, что морозильная камера не будет замораживать.

"Проверьте, нет ли препятствий, мешающих вращению лопастей вентилятора. Если лопасти не вращаются свободно, вероятно, что подшипники двигателя изношены. Вы также можете использовать мультиметр, чтобы определить, есть ли непрерывная электрическая цепь в двухконтактном двигателе вентилятора. Если электрическая непрерывность отсутствует, двигатель вентилятора испарителя неисправен и требует замены", - указывают они.

Нарастание инея

В видео говорится, что нагреватель для размораживания включается несколько раз в день, чтобы растопить иней, который накопился на катушках испарителя. Если нагреватель неисправен, спирали со временем обмерзают, что приводит к потере способности прибора к замораживанию.

"Как и в случае с двигателем вентилятора испарителя, вы можете использовать мультиметр, чтобы определить, есть ли в этой детали непрерывная электрическая цепь. Отсутствие непрерывности означает, что нагреватель размораживания нужно заменить на новый", - отмечают эксперты.

Смотрите видео о том, почему холодильник не морозит:

Неисправный двигатель вентилятора конденсатора - почему в морозилке тепло

Кроме того, причиной неисправности может быть поломка двигателя вентилятора конденсатора, который всасывает воздух для охлаждения змеевиков конденсатора и компрессора.

"Если двигатель вентилятора конденсатора неисправен, температура в морозильной камере повышается. Как и в случае с двигателем вентилятора испарителя, вы должны убедиться, что лопасти вентилятора могут свободно вращаться. Вы также можете воспользоваться мультиметром, чтобы убедиться, что двигатель получает соответствующее напряжение, как указано на двигателе. Если двигатель получает надлежащее напряжение, но не работает, это означает, что компонент неисправен", - делают вывод специалисты.

Неисправный контроль термостата

Если морозильная камера оснащена термостатом, компонент может быть неисправен и выключать компрессор до того, как морозильная камера достигнет нужной температуры.

"При комнатной температуре терморегулятор должен показывать непрерывную работу при проверке мультиметром. Надлежащим образом функционирующий термостат не показывает непрерывности, когда морозильная камера достигает рекомендованной производителем температуры", - указывается в видео.

Неисправность панели управления

Если ваша морозильная камера имеет панель управления и индикации, она также может быть неисправна.

"Поскольку эта деталь редко выходит из строя, перед заменой дисплея следует убедиться, что другие компоненты работают должным образом", - резюмировали в "RepairClinic.com".

Что известно о RepairClinic

RepairClinic - компания по поставке запчастей и ремонту бытовой техники в США. Кроме продажи запчастей и ремонта техники, RepairClinic.com предлагает бесплатную информацию об устранении неисправностей в Интернете и видеоролики на собственном YouTube-канале о ремонте, которые можно сделать своими руками.

Почему моя морозильная камера работает, но не замерзает

Кроме того, мастера по ремонту бытовой техники советуют не забивать морозильную камеру на 100%, ведь это может привести к поломке холодильника.

"Рекомендовано заполнять морозильную камеру на 70-85%. Слишком много вещей ограничит циркуляцию воздуха внутри прибора, а слишком мало приведет к тому, что весь холодный воздух будет выливаться из прибора каждый раз, когда его будут открывать", - советуют они.

Что может быть если морозилка работает, а холодильник нет

Если холодильник не холодный, а морозильная камера холодная, возможно, нужно привести в порядок змеевики конденсатора.

"Эти змеевики, расположенные в задней или нижней части холодильника, со временем могут накапливать пыль, шерсть домашних животных и различный мусор. Перегруженное состояние препятствует их надлежащему функционированию, вызывая потерю эффективности охлаждения холодильника", - указывают эксперты.

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