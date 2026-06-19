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Сестры устроили целый спектакль ради котенка: родители догадались не сразу

Константин Пономарев
19 июня 2026, 18:26
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Девушки инсценировали спасение котенка с улицы, чтобы убедить родителей оставить питомца. Правда раскрылась лишь спустя год.
Две сестры придумали необычный способ убедить родителей оставить в доме котенка
Две сестры придумали необычный способ убедить родителей оставить в доме котенка / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@coookkiieee2

Вы узнаете:

  • Зачем сестры устроили целый спектакль ради котенка
  • Как необычная хитрость помогла питомцу обрести дом
  • Когда семья наконец раскрыла тайну "спасения" котенка

Две сестры придумали необычный способ убедить родителей оставить в доме котенка, которого они очень хотели взять себе. Девушки инсценировали "спасательную операцию" на обочине дороги, представив питомца как случайно найденного бездомного малыша.

Спустя почти два года эта история стала вирусной в TikTok и собрала более 9,1 миллиона просмотров.

видео дня

Пользовательница TikTok под ником @coookkiieee2 рассказала, что родители были категорически против появления нового питомца в доме. Однако сестры не собирались отказываться от своей идеи и разработали целый сценарий. Вместо того чтобы честно признаться, что хотят забрать котенка, они сделали вид, будто нашли его на улице во время поездки.

На опубликованном видео одна из девушек выходит из автомобиля и осторожно подходит к котенку, словно увидела его впервые. Для большей убедительности сестры разыграли удивление и тревогу за судьбу животного. В итоге "спасенного" малыша забрали домой, а родители поверили в эту историю.

Секрет удалось скрывать целый год

По словам авторов ролика, их план оказался настолько успешным, что правда не раскрывалась около года. Лишь спустя время родственники узнали, что встреча с котенком была вовсе не случайностью, а заранее подготовленной операцией.

Кот уже вырос и чувствует себя полноценным членом семьи
Кот уже вырос и чувствует себя полноценным членом семьи / Фото: tiktok.com/@coookkiieee2

Сегодня тот самый кот уже вырос и чувствует себя полноценным членом семьи. В финале вирусного ролика показано, как питомец спокойно спит на диване спустя почти два года после своего появления в доме.

Видео набрало более 9 миллионов просмотров

История быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. Многие комментаторы признались, что сами могли бы пойти на подобную хитрость ради животного. Другие отметили, что план сестер оказался неожиданно продуманным и даже забавным.

"Я сказала своему жениху, что нашла своего котенка в Walmart. И это отчасти правда, потому что я действительно нашла ее... рядом с женщиной, которая раздавала их бесплатно", - написала одна девушка.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Смотрите в видео о том, как сестры нашли способ оставить себе котенка:

@coookkiieee2 Can’t believe it’s been 2 years since @leah*｡･:*˚:✧｡ and I fooled my family #catsoftiktok#kitty#catdistributionsystem#fyp#vira♬ Sound of fart(240751) - TannY’s

Ранее Главред писал о том, что кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйки. Питомец, уже освоивший 19 речевых кнопок, выразил свое недовольство необычным сочетанием слов.

Также сообщалось о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

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TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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