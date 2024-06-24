УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чем можно отмыть засохшую монтажную пену: лайфхак, который спасет ваши поверхности

Юлия Закрепа
24 июня 2024, 02:35
10
Чем можно удалить монтажную пену из пластика - Главред собрал полезные советы.
Чем можно отмыть засохшую монтажную пену: лайфхак, который спасет ваши поверхности
Как убрать пятно от монтажной пены с дверей / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Чем можно отмыть монтажную пену с одежды, чтобы не осталось пятен - Главред рассказал о действенных лайфхаках с помощью подручных средств. Сейчас существует специальный очиститель, ведь он профессионально и надежно очистит ваши вещи от монтажной пены. Также можно просто поместить загрязненную в пену одежду в морозильную камеру. Уже через несколько часов стоит достать одежду и просто соскрести пену.

Специалисты также рассказали, что в состав большинства специальных очистителей входит ацетон. Поэтому, если у вас нет специальных средств, можно просто воспользоваться ацетоном.

Чем можно удалить монтажную пену из пластика

Эксперты рассказали, что пластиковые поверхности запрещено обрабатывать различными химическими очистителями, чтобы удалить монтажную пену, ведь можно очень повредить пластик. Необходимо удалять монтажную пену из пластмассы сразу, пока она не засохла. Ведь герметик можно снять любым подручным предметом, а затем стоит насухо вытереть сухой тряпкой.

видео дня

Однако, если пена быстро застыла, тогда эксперты советуют применить очиститель Belife FOAMCLEАNER. Это средство известно тем, что тщательно и осторожно удаляет монтажную пену. Для этого следует хорошо распределить очиститель на грязном участке и оставить на 30 минут. Снимать остатки пены стоит жесткой щеткой.

Какое средство разъедает монтажную пену

Мастера также рассказали о средствах, которые с легкостью помогут удалить монтажную пену с различных поверхностей. Сейчас в строительных магазинах можно найти различные растворители. Однако, дома вы тоже можете найти вещи, которые помогут убрать следы монтажной пены.

  • Специальный очиститель для свежего герметика.
  • Различные средства для устранения засохшей пены.
  • Гель "Димексид".
  • Ацетон.

Чем можно отмыть монтажную пену с рук

  • Для безопасного метода, чтобы удалить монтажную пену с рук, подойдет жидкость для снятия лака на ацетоновой основе. Ацетон более мягко и нежно действует на кожу человека, чем специальные растворители. Однако, стоит успеть применить ацетон на еще не засохший материал. Стоит смочить ацетоном салфетку или ткань и аккуратно вытирать пену с кожи.
  • Также известно, что продукт на основе масла также может убрать пену с кожи. Стоит нагреть масло до невысокой температуры, а затем погрузить туда тряпку, чтобы накрыть ею кожу с пеной. Стоит подержать этот компресс на месте с пеной и подождать 20-30 минут, а затем потереть пятно и смыть его.
  • С помощью соли можно убрать монтажную пену с кожи. Однако, стоит выбрать соль с большими частицами, ведь тогда увеличится эффект. Солью необходимо протереть место с остатками пены на теле, а затем хорошо промыть водой с мылом.
Средство от пятен на одежде инфографика
Как приготовить средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ремонт лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

00:11 Украина
"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

22:16 Украина
Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

22:13 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова 8677

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

В Крыму - взрывы, российская ПВО «шарахнула» по пляжу с людьми 5422

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль 4633

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода 2335

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

Последние новости

03:27

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

02:35

Чем можно отмыть засохшую монтажную пену: лайфхак, который спасет ваши поверхности

01:35

2 лучших способа устранить проблему навсегда: что делать, чтобы в погребе не было сырости

00:11

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

23 июня, воскресенье
23:32

Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненыхВидео

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
22:16

"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

22:13

Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

21:27

"Надо уничтожать": Зеленский назвал цели ударов по объектам на территории РФ

20:57

США и Украина вместе добьются победы: Буданов сделал заявление о Трампе

Реклама
20:27

"Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму

20:23

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

20:04

Войска РФ продвинулись на Донетчине, оккупирован населенный пункт – DeepState

19:39

Будет уже не так жарко, как раньше: в каких областях будут грозы и дожди

19:21

"Остановить российских террористов": заявление Зеленского после удара по Харькову

18:34

Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФВидео

18:16

Украинцам назвали сроки без электроэнергии: графики отключений на 24 июня

18:15

Взрывы в Крыму: "Панцирь" атаковал пляж с людьми, ATACMS "накрыли" базу ЧФ

17:13

Сожгли колонны россиян: удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ – AP

17:11

Может быть больно: Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях

17:09

У Волчанска замечен "Солнцепек", у эксперта это вызвало вопросы

Реклама
16:45

"План РФ по оккупации Донецкой области": генерал раскрыл, когда ВСУ начнут наступление

16:16

Настя Приходько похудела за две недели: как звезде это удалось

16:14

Украинские морские дроны могли сбить вертолет РФ: эксперт раскрыл детали

15:41

Взлеты и падения героев асфальта: рецензия на фильм "Байкеры"

15:28

Россия днем снова атаковала Харьков авиацией

15:20

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Тельцам - сюрприз, Ракам - удовольствие

15:12

Военная помощь Украине без ограничений: в Южной Корее назвали России условие

14:42

Предателя Джигана публично опозорили в его любимой Россиюшке

14:33

Бывший Тринчер переезжает за границу во время войны: раскрыл, какую страну выбрал

13:58

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

13:46

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьмиВидео

13:17

О типичном гопнике Николае Тищенкомнение

12:59

Россияне пытаются забаррикадировать Керченский пролив: Плетенчук раскрыл причину

12:37

Выбран самый уродливый пес в мире: он "помогал" собакам в Украине, фотоФото

12:30

Закон о военной полиции: основные нормы и риски

12:15

Остались жена и 9-летний сын: ракета РФ убила энергетика "Укрэнерго"

12:02

Армия РФ продолжает наступление на Часов Яр: оккупанты продвинулись вперед

11:46

Не понравилась прическа: в Киеве 17-летний парень избил ветерана, выгуливавшего собаку

11:16

"Птиця" и "птах" - есть ли разница между словами: не все знают правильный ответВидео

10:58

Россия разозлила Запад: какие угрозы после подписания соглашения Путина с КНДР

Реклама
10:49

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Ракам - гармония, Рыбам - благословение

10:05

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль

09:59

РФ наращивает темпы летнего наступления: в ISW предупредили о новых направлениях атак

09:57

ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

09:31

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

09:30

Обратный транзит к рабству в Россиимнение

09:28

Гороскоп на завтра 24 июня: Львам - негативное влияние, Тельцам - исполнение желаний

09:09

Какие объекты США разрешили Украине поражать из своего оружия в России: в ISW объяснили

08:50

РФ ночью атаковала Украину ракетами: повреждены 6 многоэтажек и другие объектыФото

08:00

Угроза нового фронта в Харьковской области: почему войска РФ могут пойти на Боровую

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять