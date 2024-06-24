Чем можно отмыть засохшую монтажную пену: лайфхак, который спасет ваши поверхности

Чем можно удалить монтажную пену из пластика - Главред собрал полезные советы.

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Как убрать пятно от монтажной пены с дверей / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Чем можно отмыть монтажную пену с одежды, чтобы не осталось пятен - Главред рассказал о действенных лайфхаках с помощью подручных средств. Сейчас существует специальный очиститель, ведь он профессионально и надежно очистит ваши вещи от монтажной пены. Также можно просто поместить загрязненную в пену одежду в морозильную камеру. Уже через несколько часов стоит достать одежду и просто соскрести пену.

Специалисты также рассказали, что в состав большинства специальных очистителей входит ацетон. Поэтому, если у вас нет специальных средств, можно просто воспользоваться ацетоном.

Чем можно удалить монтажную пену из пластика

Эксперты рассказали, что пластиковые поверхности запрещено обрабатывать различными химическими очистителями, чтобы удалить монтажную пену, ведь можно очень повредить пластик. Необходимо удалять монтажную пену из пластмассы сразу, пока она не засохла. Ведь герметик можно снять любым подручным предметом, а затем стоит насухо вытереть сухой тряпкой.

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Однако, если пена быстро застыла, тогда эксперты советуют применить очиститель Belife FOAMCLEАNER. Это средство известно тем, что тщательно и осторожно удаляет монтажную пену. Для этого следует хорошо распределить очиститель на грязном участке и оставить на 30 минут. Снимать остатки пены стоит жесткой щеткой.

Какое средство разъедает монтажную пену

Мастера также рассказали о средствах, которые с легкостью помогут удалить монтажную пену с различных поверхностей. Сейчас в строительных магазинах можно найти различные растворители. Однако, дома вы тоже можете найти вещи, которые помогут убрать следы монтажной пены.

Специальный очиститель для свежего герметика.

Различные средства для устранения засохшей пены.

Гель "Димексид".

Ацетон.

Чем можно отмыть монтажную пену с рук

Для безопасного метода, чтобы удалить монтажную пену с рук, подойдет жидкость для снятия лака на ацетоновой основе. Ацетон более мягко и нежно действует на кожу человека, чем специальные растворители. Однако, стоит успеть применить ацетон на еще не засохший материал. Стоит смочить ацетоном салфетку или ткань и аккуратно вытирать пену с кожи.

Также известно, что продукт на основе масла также может убрать пену с кожи. Стоит нагреть масло до невысокой температуры, а затем погрузить туда тряпку, чтобы накрыть ею кожу с пеной. Стоит подержать этот компресс на месте с пеной и подождать 20-30 минут, а затем потереть пятно и смыть его.

С помощью соли можно убрать монтажную пену с кожи. Однако, стоит выбрать соль с большими частицами, ведь тогда увеличится эффект. Солью необходимо протереть место с остатками пены на теле, а затем хорошо промыть водой с мылом.

Как приготовить средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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