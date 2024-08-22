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Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхаком

Мария Николишин
22 августа 2024, 04:10
86
Вы наверняка заметили увеличение количества пауков, которые снуют по вашему дому в это время года - к счастью, есть простое решение, как от них избавиться.
Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхаком
Как избавиться от пауков дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С приближением брачного сезона пауки ищут уютного места, где можно поселиться, и углы вашего дома - именно то, что надо. Однако, есть простой способ с ними бороться, пишет Mirror.

Как отпугнуть пауков

Люси Калис, которая делится лайфхаками на своей странице в TikTok рассказала, как защитить свой дом от пауков.

видео дня

В видео показано, как Люси протирает всю свою мебель - от верхней части светильников до телевизора и стен - кухонным полотенцем, опрысканным смесью воды и белого уксуса. Она начинает с протирания верхней части светильников, затем переходит к стенам и дверным коробкам на внутреннем дворике. Она также использует раствор в углах комнат, на входных дверях и на плинтусах.

"Не знаю, как вы, а я сейчас нахожу пауков везде в своем доме. Поэтому я покажу вам, как защитить свой дом от пауков - вам понадобятся всего две вещи, которые, я гарантирую, у вас уже есть. Белый уксус и вода", - сказала Люси.

По её словам, белый уксус прекрасно подходит для чистки многих вещей.

"Вам понадобится всего одна часть уксуса на 10 частей воды. Если можете, положите его в пустую бутылку из-под распылителя", - говорит женщина.

Она также объяснила, что уксус предназначен для отпугивания пауков и является безопасным для собак. Кроме того, этот метод не убивает животных, а лишь отпугивает их от "заселения" в вашем доме.

Смотрите видео, чем обработать комнату от пауков:

@lucykalice Spider proof your house...if you dont like spiders this one is for you! А если вы остались, пока Дадли не сделал перерыв для этого ???? #spiders#spiderseason#cleantok#cleaning #cleanwithme#dogfriendly#cleaninghacks#cleaningmotivation#cleaningtips♬ оригинальный звук - LucyKalice

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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