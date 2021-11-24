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Международная премия Эмми-2021: список победителей

24 ноября 2021, 10:23

Кто получил золотую статуэтку за успехи на телевидении в этом году?

49-ая ежегодная международная премия Эмми: кто победил / gettyimages.com

Премия Эмми - международная телевизионная премия, которая проводится с 1949 года в США.

По престижу она сопоставима с Оскаром в мире кино, Гремми в мире музыки и Тони в театральном мире.

23 ноября 2021 года в Нью-Йорке состоялась 49-ая церемония награждения Международной премии Эмми. К награде были представлены 44 кандидата в 11 категориях из 24 стран.

Победители Международной премии Эмми 2021 года:

  • Лучший телефильм или мини-сериал - Пересекая Атлантику (Atlantic Crossing), Норвегия
  • Лучший драматический сериал - Тегеран (טהרן), Израиль
  • Лучшая телевизионная комедия - Позвони моему агенту! (Call My Agent!), Франция
  • Лучшая игра актрисы - Хейли Сквайрс для Материалы для взрослых (Adult Material), Великобритания
  • Лучшая игра актера - Дэвид Теннант для Дес (Des), Великобритания
  • Лучший документальный фильм - Замерзшая надежда (Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таиланд
  • Лучшая программа в прайм-тайм в США, не относящаяся к английскому языку - 21-я ежегодная премия Latin GRAMMY Awards
  • Лучшее неигровое шоу - Певец в маске (The Masked Singer), Великобритания
  • Лучшая короткометражка - Внутри (INSiDE), Новая Зеландия
  • Лучшая теленовелла – Песнь славы (The Song Of Glory), Китай
  • Лучшие программы об искусстве – Кубрик о Кубрике (Kubrick By Kubrick), Франция.

Также к специальной награде от директората Эмми за особые достижения был представлен Томас Беллута, генеральный директор немецкой общественной телекомпании ZDF.

Наибольшее количество наград получили британские (3) и французские артисты (2).

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