Международная премия Эмми-2021: список победителей

49-ая ежегодная международная премия Эмми: кто победил / gettyimages.com

Премия Эмми - международная телевизионная премия, которая проводится с 1949 года в США.

По престижу она сопоставима с Оскаром в мире кино, Гремми в мире музыки и Тони в театральном мире.

23 ноября 2021 года в Нью-Йорке состоялась 49-ая церемония награждения Международной премии Эмми. К награде были представлены 44 кандидата в 11 категориях из 24 стран.

Победители Международной премии Эмми 2021 года:

Лучший телефильм или мини-сериал - Пересекая Атлантику (Atlantic Crossing), Норвегия

(Atlantic Crossing), Норвегия Лучший драматический сериал - Тегеран (טהרן), Израиль

(טהרן), Израиль Лучшая телевизионная комедия - Позвони моему агенту! (Call My Agent!), Франция

(Call My Agent!), Франция Лучшая игра актрисы - Хейли Сквайрс для Материалы для взрослых (Adult Material), Великобритания

для (Adult Material), Великобритания Лучшая игра актера - Дэвид Теннант для Дес (Des), Великобритания

для (Des), Великобритания Лучший документальный фильм - Замерзшая надежда (Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таиланд

(Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таиланд Лучшая программа в прайм-тайм в США, не относящаяся к английскому языку - 21-я ежегодная премия Latin GRAMMY Awards

Лучшее неигровое шоу - Певец в маске (The Masked Singer), Великобритания

(The Masked Singer), Великобритания Лучшая короткометражка - Внутри (INSiDE), Новая Зеландия

(INSiDE), Новая Зеландия Лучшая теленовелла – Песнь славы (The Song Of Glory), Китай

(The Song Of Glory), Китай Лучшие программы об искусстве – Кубрик о Кубрике (Kubrick By Kubrick), Франция.

Также к специальной награде от директората Эмми за особые достижения был представлен Томас Беллута, генеральный директор немецкой общественной телекомпании ZDF.

Наибольшее количество наград получили британские (3) и французские артисты (2).

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