Международная премия Эмми-2021: список победителей

Кто получил золотую статуэтку за успехи на телевидении в этом году?
Премия Эмми - международная телевизионная премия, которая проводится с 1949 года в США.
По престижу она сопоставима с Оскаром в мире кино, Гремми в мире музыки и Тони в театральном мире.
23 ноября 2021 года в Нью-Йорке состоялась 49-ая церемония награждения Международной премии Эмми. К награде были представлены 44 кандидата в 11 категориях из 24 стран.
Победители Международной премии Эмми 2021 года:
- Лучший телефильм или мини-сериал - Пересекая Атлантику (Atlantic Crossing), Норвегия
- Лучший драматический сериал - Тегеран (טהרן), Израиль
- Лучшая телевизионная комедия - Позвони моему агенту! (Call My Agent!), Франция
- Лучшая игра актрисы - Хейли Сквайрс для Материалы для взрослых (Adult Material), Великобритания
- Лучшая игра актера - Дэвид Теннант для Дес (Des), Великобритания
- Лучший документальный фильм - Замерзшая надежда (Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таиланд
- Лучшая программа в прайм-тайм в США, не относящаяся к английскому языку - 21-я ежегодная премия Latin GRAMMY Awards
- Лучшее неигровое шоу - Певец в маске (The Masked Singer), Великобритания
- Лучшая короткометражка - Внутри (INSiDE), Новая Зеландия
- Лучшая теленовелла – Песнь славы (The Song Of Glory), Китай
- Лучшие программы об искусстве – Кубрик о Кубрике (Kubrick By Kubrick), Франция.
Также к специальной награде от директората Эмми за особые достижения был представлен Томас Беллута, генеральный директор немецкой общественной телекомпании ZDF.
Наибольшее количество наград получили британские (3) и французские артисты (2).
Читайте также1+1 представит новую часть исторического фильма "Україна. Повернення своєї історії" под названием "Таємничі манускрипти"
Ранее киностудия Союзмультфильм представила трейлер перезапуска Ну, погоди!
Другие интересные новости:
- В Украине за госсредства снимут фильм об ЛГБТ-паре: что известно
- "Мерлинова борода!": продолжению фильмов о Гарри Поттере быть - теперь официально
- Секс-скандал с Памелой Андерсон: в Сети появился тизер сериала про интимное видео актрисы
- Лучший фильм и актер: "Носорог" Сенцова победил на кинофестивале в Швеции
- "За муки духам отомстят наши внуки" - рецензия на фильм "Охотники за привидениями: с того света"