Чернобыль во время оккупации удивил ученых: что показали камеры

Фотоловушки в Чернобыле зафиксировали необычные изменения в поведении животных во время боевых действий. Ученые раскрыли детали.

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Животные в Чернобыле резко изменились после начала войны / Коллаж Главред, фото: Denys Vyshnevskyi

Вы узнаете:

Почему животные Чернобыля внезапно изменили свои привычки

Что показали тысячи кадров с фотоловушек во время войны

Как боевые действия повлияли на одну из самых известных экосистем Европы

Военные действия влияют не только на людей и инфраструктуру, но и на дикую природу. Новое исследование показало, что во время российской оккупации Чернобыльской зоны отчуждения многие животные резко изменили свое поведение, став менее активными, особенно в ночное время.

К таким выводам пришли ученые, проанализировавшие данные фотоловушек, установленных на территории зоны отчуждения. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Science и стали одним из редких примеров изучения непосредственного влияния войны на экосистемы. Об этом пишет Live Science.

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Что показали фотоловушки

Исследователи сравнили почти 2000 фотографий и видеозаписей, сделанных автоматическими камерами в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, с аналогичными данными за тот же период 2021 года.

Оказалось, что во время боевых действий многие крупные млекопитающие стали заметно реже появляться в кадре. Особенно сильно изменения затронули ночную активность животных.

Многие крупные млекопитающие стали заметно реже появляться в кадре / Фото: Denys Vyshnevskyi

Снижение активности зафиксировали у нескольких видов, включая косуль, благородных оленей, лосей и рыжих лисиц. По мнению ученых, причиной могли стать постоянный шум техники, передвижение войск, стрельба и другие факторы, сопровождавшие оккупацию территории.

Уникальная природная лаборатория

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году большая часть территории вокруг станции была закрыта для постоянного проживания людей. За десятилетия отсутствия активной хозяйственной деятельности здесь сформировалась одна из самых необычных экосистем Европы.

Большая часть территории вокруг станции была закрыта для постоянного проживания людей / Фото: Denys Vyshnevskyi

Чернобыльская зона отчуждения площадью около 2600 квадратных километров стала убежищем для множества видов животных и своеобразной природной лабораторией, где ученые наблюдали за восстановлением природы без постоянного человеческого вмешательства.

Однако в феврале 2022 года эта территория неожиданно превратилась в зону активных боевых действий, что позволило исследователям увидеть, как дикая природа реагирует на военный конфликт в реальном времени.

Война оставляет след не только в истории

По словам автора исследования Светланы Кудренко из Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, современные вооруженные конфликты оказывают серьезное воздействие на окружающую среду и животных.

Ученые отмечают, что последствия войны могут распространяться далеко за пределы непосредственных мест столкновений, затрагивая целые экосистемы. Даже после завершения оккупации животным может потребоваться время для возвращения к привычным моделям поведения.

Ранее Главред писал о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

Также сообщалось о том, что раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире". Ученые восстановили историю Евфрата и объяснили его происхождение. Великую реку связывают с Эдемским садом и пророчествами о конце времен.

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