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Барменша получила самые большие чаевые: сумма удивила даже ее

Константин Пономарев
24 июня 2026, 15:15
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Чемпионат мира неожиданно помог барменше установить личный рекорд по чаевым. Сумма за одну смену удивила даже ее саму.
Барменша раскрыла сумму своих самых больших чаевых
Барменша раскрыла сумму своих самых больших чаевых / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@kalebabayyy, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Сколько барменша смогла заработать за одну смену
  • Кто оставил самые щедрые чаевые за всю карьеру девушки
  • Как чемпионат мира неожиданно обогатил работников баров

Чемпионат мира по футболу приносит прибыль не только организаторам турнира и владельцам гостиниц. Для сотрудников ресторанов и баров такие события также могут стать настоящей золотой жилой.

Именно это произошло с барменшей из Бостона Кейли Матулонис, которая рассказала о рекордных чаевых за всю свою карьеру. Своей историей американка поделилась в одном из видео TikTok.

видео дня

Наплыв фанатов принес рекордные чаевые

В последние недели город оказался во власти так называемой "Тартановой армии" - тысяч шотландских болельщиков, приехавших поддержать национальную сборную. Для многих фанатов Бостон стал временным домом, поскольку именно здесь проходили первые матчи команды на турнире.

По словам Кейли, за почти пять лет работы в баре она никогда не сталкивалась с подобным наплывом посетителей. Обычно ее дневная смена длится с 10:30 до 16:30, однако в тот день ей пришлось задержаться до вечера из-за большого количества гостей.

Несмотря на усталость, результат оказался впечатляющим. В опубликованном в TikTok видео девушка призналась, что только чаевых получила около 950 долларов за одну смену. При этом сумма не включает дополнительные выплаты официантам, которые могли еще больше увеличить общий заработок персонала.

Наплыв фанатов принес девушке рекордные чаевые
Наплыв фанатов принес девушке рекордные чаевые / Фото: tiktok.com/@kalebabayyy

"Я знаю, что некоторые жалуются на проведение чемпионата мира в США, но как бармен в Бостоне я точно не жалуюсь", - пошутила Кейли в ролике.

Она также отдельно поблагодарила шотландских фанатов, отметив, что большинство ее клиентов в тот день были именно из Шотландии.

Почти тысяча долларов за несколько часов работы

Позже в комментарии журналистам девушка призналась, что была удивлена таким результатом. По ее словам, заработать около тысячи долларов чаевых за день сейчас большая редкость даже для популярных заведений.

"Да, я определенно заработала больше, чем обычно. Тысяча долларов — это не стандартный день", - рассказала американка.

Девушка заработала около тысячи долларов чаевых
Девушка заработала около тысячи долларов чаевых / Фото: tiktok.com/@kalebabayyy

Кейли добавила, что столь высокий заработок стал для нее приятным сюрпризом и одним из самых ярких моментов за всю карьеру в сфере обслуживания.

Ранее Главред писал о том, что стюардесса показала самое странное место в самолете. У членов экипажа, работающих на дальнемагистральных рейсах, есть собственные места для отдыха, которые одна британская бортпроводница сравнила с "гробами".

Также сообщалось о том, что мужчина потратил $17 тысяч на старый гараж и нашел внутри "сокровище". После нескольких дней раскопок его ждала неожиданная находка

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TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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