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За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Константин Пономарев
24 июня 2026, 17:52
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Среди обычных 5 копеек могут скрываться настоящие раритеты. Некоторые монеты 1992 года продаются на аукционах за тысячи гривен.
Нумизматы активно разыскивают редкую разновидность монеты 1992 года
Нумизматы активно разыскивают редкую разновидность монеты 1992 года / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие 5 копеек коллекционеры оценивают в тысячи гривен
  • По каким признакам можно распознать редкую монету
  • Как производственный дефект сделал 5 копеек ценностью

Некоторые украинские монеты номиналом всего 5 копеек могут принести владельцам неожиданную прибыль.

Нумизматы активно разыскивают редкую разновидность монеты 1992 года, стоимость которой на специализированных аукционах достигает 10 тысяч гривен. Об этом информирует ресурс "Монеты-ягодки".

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Речь идет о монете 5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк. Ее высокая цена связана с производственной особенностью, которая сделала такие экземпляры крайне редкими. В зависимости от состояния монеты коллекционеры готовы заплатить за нее от 4 до 10 тысяч гривен.

Какие признаки отличают редкую монету

Авторы материала отмечают несколько характерных особенностей, по которым можно определить ценный экземпляр. Среди них — утолщение в верхней части среднего зубца трезубца, цифра "1" в дате с заметным хвостиком, а также вторая группа ягод в форме прямоугольного треугольника.

5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк
5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк / Фото: "Монеты-ягодки"

Однако главным отличием считается крупная насечка на гурте монеты. Именно эта особенность появилась из-за производственной ошибки и сделала разновидность 1.1ААк настоящей редкостью для коллекционеров.

Еще одна ценная разновидность

Среди редких украинских монет 1992 года коллекционеры также выделяют разновидность 2БАм. В зависимости от состояния такие 5 копеек могут стоить от 2500 до 7000 гривен.

Среди редких украинских монет 1992 года коллекционеры также выделяют разновидность 2БАм
Среди редких украинских монет 1992 года коллекционеры также выделяют разновидность 2БАм / Фото: "Монеты-ягодки"

У этой разновидности монеты есть несколько характерных признаков:

  • средний зуб трезубца узкий и острый;
  • цифра "1" в дате выполнена без хвостика;
  • гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;
  • гурт украшен мелкой насечкой.

Нумизматы отмечают, что разновидность 2БАм чеканилась на Луганском станкостроительном заводе. Монеты могут встречаться как в магнитном, так и в немагнитном исполнении.

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Об источнике: "Монеты-ягодки"

"Монеты-Ягодки" — украинский нумизматический онлайн-ресурс, посвященный оборотным и редким монетам Украины. Сайт публикует каталоги монет, информацию о разновидностях штампов, ориентировочные рыночные цены, материалы по оценке и продаже монет, а также новости из мира нумизматики.

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