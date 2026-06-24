За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Среди обычных 5 копеек могут скрываться настоящие раритеты. Некоторые монеты 1992 года продаются на аукционах за тысячи гривен.

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Нумизматы активно разыскивают редкую разновидность монеты 1992 года / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие 5 копеек коллекционеры оценивают в тысячи гривен

По каким признакам можно распознать редкую монету

Как производственный дефект сделал 5 копеек ценностью

Некоторые украинские монеты номиналом всего 5 копеек могут принести владельцам неожиданную прибыль.

Нумизматы активно разыскивают редкую разновидность монеты 1992 года, стоимость которой на специализированных аукционах достигает 10 тысяч гривен. Об этом информирует ресурс "Монеты-ягодки".

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Речь идет о монете 5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк. Ее высокая цена связана с производственной особенностью, которая сделала такие экземпляры крайне редкими. В зависимости от состояния монеты коллекционеры готовы заплатить за нее от 4 до 10 тысяч гривен.

Какие признаки отличают редкую монету

Авторы материала отмечают несколько характерных особенностей, по которым можно определить ценный экземпляр. Среди них — утолщение в верхней части среднего зубца трезубца, цифра "1" в дате с заметным хвостиком, а также вторая группа ягод в форме прямоугольного треугольника.

5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк / Фото: "Монеты-ягодки"

Однако главным отличием считается крупная насечка на гурте монеты. Именно эта особенность появилась из-за производственной ошибки и сделала разновидность 1.1ААк настоящей редкостью для коллекционеров.

Еще одна ценная разновидность

Среди редких украинских монет 1992 года коллекционеры также выделяют разновидность 2БАм. В зависимости от состояния такие 5 копеек могут стоить от 2500 до 7000 гривен.

Среди редких украинских монет 1992 года коллекционеры также выделяют разновидность 2БАм / Фото: "Монеты-ягодки"

У этой разновидности монеты есть несколько характерных признаков:

средний зуб трезубца узкий и острый;

цифра "1" в дате выполнена без хвостика;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

гурт украшен мелкой насечкой.

Нумизматы отмечают, что разновидность 2БАм чеканилась на Луганском станкостроительном заводе. Монеты могут встречаться как в магнитном, так и в немагнитном исполнении.

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Об источнике: "Монеты-ягодки" "Монеты-Ягодки" — украинский нумизматический онлайн-ресурс, посвященный оборотным и редким монетам Украины. Сайт публикует каталоги монет, информацию о разновидностях штампов, ориентировочные рыночные цены, материалы по оценке и продаже монет, а также новости из мира нумизматики.

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