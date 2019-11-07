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Волкер вступился за Порошенко перед людьми Зеленского - Тейлор

7 ноября 2019, 15:20

Советники президента имели глубокую злость на бывшего украинского лидера, полагает временный поверенный в делах США в Украине.

Курт Волкер вступился за Петра Порошенко перед советниками Владимира Зеленского, сказал Уильям Тейлор - Порошенко
Курт Волкер вступился за Петра Порошенко перед советниками Владимира Зеленского, сообщил Уильям Тейлор / Сайт президента

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что 14 сентября во время встречи с советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым уже бывший спецпредставитель Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Курт Волкер вступился за экс-президента Петра Порошенко.

Волкер заявил, что "нужно идти впереди, а не преследовать Порошенко", сказал Тейлор 22 октября в Вашингтоне во время допроса на закрытых слушаниях Конгресса, стенограмму которого в ночь на 7 ноября опубликовал комитета Палаты представителей по разведке.

По словам дипломата, советники Зеленского имели глубокую злость на Порошенко на эмоциональном уровне.

Читайте такжеПорошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР"...Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников - там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на востоке (Украины - Ред.). Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват", - поделился Тейлор.

Напомним, допрос Уильяма Тейлора в Конгрессе состоялся в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ранее агентство Bloomberg писало, что Курт Волкер стремился "обелить" Владимира Зеленского перед американским лидером.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Курт Волкер Уильям Тейлор Андрей Ермак Игорь Новиков
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