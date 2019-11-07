Волкер вступился за Порошенко перед людьми Зеленского - Тейлор

Курт Волкер вступился за Петра Порошенко перед советниками Владимира Зеленского, сообщил Уильям Тейлор / Сайт президента

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что 14 сентября во время встречи с советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым уже бывший спецпредставитель Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Курт Волкер вступился за экс-президента Петра Порошенко.

Волкер заявил, что "нужно идти впереди, а не преследовать Порошенко", сказал Тейлор 22 октября в Вашингтоне во время допроса на закрытых слушаниях Конгресса, стенограмму которого в ночь на 7 ноября опубликовал комитета Палаты представителей по разведке.

По словам дипломата, советники Зеленского имели глубокую злость на Порошенко на эмоциональном уровне.

Читайте такжеПорошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР"...Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников - там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на востоке (Украины - Ред.). Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват", - поделился Тейлор.

Напомним, допрос Уильяма Тейлора в Конгрессе состоялся в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ранее агентство Bloomberg писало, что Курт Волкер стремился "обелить" Владимира Зеленского перед американским лидером.