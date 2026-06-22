Зеленый захватчик на огороде: как остановить портулак, пока он не уничтожил урожай

Особую опасность представляет то, что одно растение образует множество семян, сохраняющих жизнеспособность в почве несколько лет.

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Как избавиться от портулака / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, freepik

Вы узнаете:

Как вывести портулак из огорода

Как предотвратить повторное появление этого растения

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С началом лета украинские огородники сталкиваются с незаметным, но чрезвычайно агрессивным врагом — портулаком. Это растение, которое многие ошибочно считают безобидным (а некоторые даже используют в салатах), на самом деле способно за считанные недели превратить ухоженную грядку в сплошной зеленый ковер, вытеснив культурные растения.

Как сообщает издание VSN, именно июнь является критически важным месяцем для того, чтобы остановить распространение этого сорняка, пока он не нанёс непоправимый ущерб урожаю.

Главная угроза: феноменальная живучесть

Главная опасность портулака кроется в его репродуктивной силе и способности к регенерации. Одно взрослое растение оставляет после себя тысячи семян, которые могут "ждать своего часа" в почве несколько лет.

Если отложить прополку до конца лета, когда портулак зацветет, борьба потеряет смысл. Даже вырванное растение способно созреть на солнце и рассыпать семена, что сведет на нет все ваши усилия.

Пошаговая стратегия уничтожения портулака

Эксперты рекомендуют действовать комплексно и не ограничиваться обычным срезанием верхушек.

Вырывать портулак нужно полностью, вместе с корневой системой. Лучше всего делать это на влажной почве (после дождя или полива). Не оставляйте вырванные растения на грядке и не выбрасывайте их в открытый компост. Любой обломок стебля, коснувшись земли, быстро пустит новые корни. Утилизируйте сорняк полностью. Молодые всходы портулака очень хрупкие. Постоянное рыхление междурядий уничтожает их на стадии зародыша.

Мульчирование и профилактика

После того как участок очищен, почву обязательно нужно "закрыть". Слой мульчи (солома, скошенная трава, опилки или чёрное агроволокно) толщиной 5–7 сантиметров заблокирует солнечный свет. Без него семена портулака, оставшиеся в земле, просто не смогут прорасти.

Чтобы забыть об этой проблеме в будущем, придерживайтесь трех золотых правил:

Не оставляйте землю "голой" после сбора раннего урожая — сразу высевайте сидераты.

Практикуйте правильный севооборот.

Проводите регулярный осмотр участка: заметили первый зеленый росток портулака — удаляйте его немедленно.

Смотрите видео о том, как избавиться от портулака без гербицидов:

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Об источнике: VSN VSN (Волынская служба новостей) — это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.

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