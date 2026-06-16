Куда девать скошенную траву: лучшие способы использовать отходы с пользой

Скошенная трава — это бесплатное удобрение. Нужно знать, как правильно ее применять.

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Названы три ценных способа использования скошенной травы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему скошенная трава полезна для улучшения структуры почвы

Как правильно превратить остатки газона в ценную мульчу

С какими материалами смешивать зелень для качественного компоста

После покоса газона многие дачники и владельцы частных домов сталкиваются с вопросом: что можно делать с скошенной травой? Выбрасывать ее вовсе не обязательно. Такой растительный материал может принести немало пользы на участке — от удобрения грядок до защиты растений от пересыхания.

Главред разобрался, куда девать скошенную траву на участке.

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Трава богата питательными веществами, включая азот, фосфор и калий. Поэтому, если не убирать её с газона, это может улучшить здоровье.

Если газон был обработан гербицидами или содержит значительное количество сорняков, будьте осторожны с тем, куда вы используете скошенную траву. Остатки гербицидов иногда могут поражать садовые растения, уничтожать полезные организмы в компосте и распространять семена сорняков на новые участки, пишет Country Living.

Почему скошенная трава полезна

Свежескошенная трава примерно на 80-90 процентов состоит из воды и быстро разлагается. В процессе разложения она высвобождает питательные вещества обратно в почву, помогая естественным образом питать ваш газон и сад.

Но это не единственное преимущество. Скошенная трава имеет и ряд других преимуществ. А именно - улучшает структуру почвы и влагоудержание и снижает потребность в синтетических удобрениях.

Что можно сделать со свежескошенной травой

Самый простой вариант — просто оставить скошенную траву там, где она упала после кошения.

Этот метод, часто называемый круговоротом скошенной травы, позволяет скошенной траве разлагаться и возвращать питательные вещества непосредственно в почву. Трава быстро разлагается и может обеспечить значительную часть потребности газона в азоте в течение всего вегетационного периода.

Второй вариант использования скошенной травы - использовать ее в качестве мульчи для овощных грядок, клумб и вокруг кустарников.

Для улучшения состояния растений нанесите слой толщиной 2,5-5 см.

Мульча из скошенной травы поможет:

подавлять сорняки;

сохранять влажности почвы;

поддерживать умеренную температуру почвы.

По мере разложения скошенной травы стоит добавлять питательные вещества.

Перед использованием обязательно дайте свежескошенной траве немного подсохнуть. Влажная трава может слипаться и препятствовать проникновению влаги в почву.

Хотя скошенная трава со временем потемнеет, многие садоводы считают, что преимущества перевешивают эстетические соображения. Если эстетика имеет значение, можно прикрыть её тонким слоем сосновой хвои или кусочками сосновой коры.

Третий вариант - добавьте траву в компостную кучу. Скошенная трава является ценным "зеленым" материалом для компоста, поскольку она богата азотом.

Для получения качественного компоста смешайте скошенную траву с "коричневыми" материалами, такими как:

сухие листья;

солома;

измельчённая газета;

маленькие веточки.

Избегайте добавления больших куч свежескошенной растительности сразу, так как она может уплотниться и приобрести неприятный запах.

Сбалансированная смесь зеленых и коричневых материалов способствует эффективному разложению компоста.

Как писал Главред, компостная куча — это живой организм. Для нормального функционирования ей необходим правильный баланс углерода, азота, влаги и кислорода. Если добавить неподходящие компоненты, это нарушит баланс, уничтожит полезные организмы и разрушит химический состав. Детальнее читайте в материале - Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную яму.

Смотрите видео - Как ускорить компостирование:

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