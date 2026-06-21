Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растение

Это ароматное растение не только украшает клумбы, но и помогает защищать розы и другие культуры от вредителей.

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Как навсегда избавиться от тли/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие растения помогают избавиться от тли

Почему лаванда считается защитником роз

Тля считается одним из самых распространенных вредителей в саду. Она быстро поражает молодые побеги, бутоны и листья, ослабляя растения и снижая их декоративность. Многие дачники ищут, как избавиться от тли без химии, и все чаще обращают внимание на природные методы защиты.

Оказывается, правильное соседство растений может помочь значительно сократить численность вредителей и поддерживать естественный баланс на участке.

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Как навсегда избавиться от тли без химии

Специалисты отмечают, что одним из лучших природных помощников в борьбе с тлей является лаванда. Это ароматное растение не только украшает клумбы, но и помогает защищать розы и другие культуры от вредителей.

Высаживать лаванду рекомендуется рядом с кустами, оставляя расстояние около 20-30 см. Это позволяет растениям нормально развиваться и не конкурировать за влагу и питательные вещества, пишет kobieta.gazeta

Кроме лаванды, хорошими соседями для роз считаются чеснок и шнитт-лук. Их аромат также помогает отпугивать вредителей.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

Почему лаванда помогает бороться с тлей

Главное преимущество лаванды заключается не только в ее запахе. Во время цветения растение привлекает полезных насекомых, которые являются естественными врагами тли.

В первую очередь речь идет о божьих коровках. Эти насекомые активно уничтожают вредителей и помогают сократить их количество без применения химических препаратов. Также лаванда привлекает пчел и шмелей, что способствует лучшему опылению растений.

Благодаря такому природному механизму в саду поддерживается биологическое равновесие, а необходимость в обработках становится значительно меньше.

Что еще поможет избавиться от тли

Чтобы борьба с вредителем была максимально эффективной, опытные садоводы советуют:

регулярно осматривать молодые побеги и бутоны;

не допускать сильного загущения посадок;

привлекать полезных насекомых с помощью цветущих растений;

сочетать декоративные культуры с ароматическими травами.

Специалисты отмечают, что полностью исключить появление тли сложно, однако правильный уход и грамотно подобранные растения-компаньоны позволяют надолго сократить численность вредителей и сохранить розы здоровыми и красивыми.

Смотрите видео о том, как избавиться от тли:

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