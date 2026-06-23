"Нас бомбят нещадно": путинист Охлобыстин пошел против власти и выдал "правду"

Охлобыстин назвал российские власти ворами и мошенниками.

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Иван Охлобыстин раскритиковал российские власти / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иван Охлобыстин

Кратко:

Что сказал Охлобыстин

Кого он обвиняет и за что

Известный путинист Иван Охлобыстин, на фоне усиления украинской армии и обстрелов террористической России, сделал заявление, где попытался разнести свою родину и ее управленцев.

Свою речь он произнес на камеру, а видео опубликовал на своей странице в Instagram.

видео дня

Охлобыстин высказался о войне / УНИАН

"Да, бомбят нас нещадно. В труху разносят, проказники, инфраструктуру Первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые – полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою", - заговорил "гойда" Охлобыстин.

Охлобыстин заговорил по-другому / Скриншот

По словам путиниста, скоро в России к власти "придут порядочные, компетентные, умные люди".

"Они-то и приведут нас к победе. А если этого не произойдет, то пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было. Москва этого не боится, потому что Москва – это не дома, не улицы, не театры, не выставки, не рестораны. Москва – это принцип. А принцип нельзя разрушить или сжечь. От него можно только отступиться", – мечтает он.

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Кто такой Иван Охлобыстин? Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

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