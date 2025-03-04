СБУ добралась до Охлобыстина: что грозит путинисту

Кратко:
- По каким статьям обвиняется Охлобыстин
- Что ему грозит
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру, заядлому путинисту Ивану Охлобыстину, который со сцены в центре террористической Москвы призвал убивать украинцев
Как сказано в телеграмм-канале ведомства, Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста Охлобыстина, агитирующего за войну РФ против Украины.
По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, состоявшемся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.
"Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии России, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал распространение кремлевского режима по всей территории Украины", - сообщают силовики.
Кроме того, путинский Кремль регулярно вручает награды оголтелому актеру за публичную поддержку войны, в частности военных преступлений оккупационных группировок России.
Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Охлобыстину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
"Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - сообщили в СБУ.
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Напомним, Главред ранее сообщал о том, что известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его "покаянную" поездку в Донбасс.
Также скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.
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Кто такой Иван Охлобыстин?
Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".
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