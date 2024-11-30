Вы узнаете:
- Что случилось в семье путиниста
- Как он это объяснил
Российский актер и рупор кремлевской пропаганды Иван Охлобыстин, который в диком восторге от страшного кровавого террористического вторжения РФ в Украину, лишился зятя.
По данным российских пропагандистских СМИ, у дочери Охлобыстина Варвары должна была состоятся свадьба. Однако будущий член семьи не выдержал сумасшедшего тестя и сбежал буквально за неделю до свадьбы.
Что стало причиной такого решения - не известно. Сам одержимый актер отвечает на вопросы расплывчато.
"Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то", — рассуждает он.
Известно, что избранником дочери путиниста стал 31-летний парикмахер Максим. Тогда Охлобыстина смутило, что, делая предложение руки и сердца, жених явился без кольца, на колено перед невестой не встал, зато сразу полез обниматься к актеру. Не получив взаимности, потенциальных жених - сбежал.
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Напомним, Главред ранее сообщал о том, что известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его "покаянную" поездку в Донбасс.
Также скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.
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Кто такой Иван Охлобыстин?
Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".
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