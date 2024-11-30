За неделю до свадьбы: в семье путиниста Охлобыстина случилась потеря

Сам одержимый актер отвечает на вопросы расплывчато.

https://glavred.info/starnews/za-nedelyu-do-svadby-v-seme-putinista-ohlobystina-sluchilas-poterya-10618865.html Ссылка скопирована

Иван Охлобыстин пожаловался на потерю/ коллаж: Главред, фото: t.me/Ohlobistin

Вы узнаете:

Что случилось в семье путиниста

Как он это объяснил

Российский актер и рупор кремлевской пропаганды Иван Охлобыстин, который в диком восторге от страшного кровавого террористического вторжения РФ в Украину, лишился зятя.

По данным российских пропагандистских СМИ, у дочери Охлобыстина Варвары должна была состоятся свадьба. Однако будущий член семьи не выдержал сумасшедшего тестя и сбежал буквально за неделю до свадьбы.

видео дня

Что стало причиной такого решения - не известно. Сам одержимый актер отвечает на вопросы расплывчато.

"Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то", — рассуждает он.

Известно, что избранником дочери путиниста стал 31-летний парикмахер Максим. Тогда Охлобыстина смутило, что, делая предложение руки и сердца, жених явился без кольца, на колено перед невестой не встал, зато сразу полез обниматься к актеру. Не получив взаимности, потенциальных жених - сбежал.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, Главред ранее сообщал о том, что известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его "покаянную" поездку в Донбасс.

Также скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Иван Охлобыстин? Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред