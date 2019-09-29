"Горжусь Россией": в Крыму торгуют украинскими тетрадями с гербом РФ

Украинские тетради с флагом РФ можно приобрести в Алупке.
В аннексированном Россией Крыму продают изготовленные в Украине тетради с гербом и флагом РФ.
Как пишут в соцсетях, такие тетради можно приобрести, в частности, в Алупке.
При этом на тетрадях напечатан российский гимн, а на обложке большими буквами написано: "Горжусь Россией".
Отмечается, что на обложке напечатана надпись "Сделано в Украине". Кроме того, указан украинский штрих-код и адрес изготовителя: ООО Полисвет, г. Днепропетровск, ул Набережная Победы, 38.
Напомним, ранее в Беларуси продавали глобусы с российским Крымом.