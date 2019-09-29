"Горжусь Россией": в Крыму торгуют украинскими тетрадями с гербом РФ

В аннексированном Россией Крыму продают изготовленные в Украине тетради с гербом и флагом РФ.

Как пишут в соцсетях, такие тетради можно приобрести, в частности, в Алупке.

При этом на тетрадях напечатан российский гимн, а на обложке большими буквами написано: "Горжусь Россией".

Отмечается, что на обложке напечатана надпись "Сделано в Украине". Кроме того, указан украинский штрих-код и адрес изготовителя: ООО Полисвет, г. Днепропетровск, ул Набережная Победы, 38.

Напомним, ранее в Беларуси продавали глобусы с российским Крымом.