В Беларуси продают глобусы с российским Крымом

В магазинах белорусского Могилева в продаже появились глобусы, на которых аннексированный Россией Крым обозначен как территория РФ.

"В могилёвском универмаге к началу нового учебного года продают глобусы с российским Крымом. Куда смотрит могилёвское районо и отдел идеологии? Это если Россия отожмёт Хотимск, который въелся в Россию, чтоб крАсива была на карте, то схавают? Тем более Беларусь на госуровне не приняла Крым за территорию России", – написал на своей странице в Facebook белорусский журналист Евгений Глушков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на немецком телевидении показали карту с российским Крымом.