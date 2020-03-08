Отключение отопления в Киеве: у Кличко сделали неожиданное заявление

В КГГА заговорили о прекращении отопительного сезона

В Киеве жильцы многоквартирных домов могут принять решение о досрочном завершении отопительного сезона, но для этого нужно принять решение на общедомовом собрании.

Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, для принятия решения о завершении отопительного сезона решение должны поддержать не менее чем 75 % жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию - КП Киевтеплоенерго, ООО Евро-Реконструкция или в другую.

В КГГА напомнили, что согласно нормам действующего законодательства орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

"Самое важное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75 % жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на собрание, есть механизм письменной доработки - вы обходите соседей, знакомите с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию", - добавил Пантелеев.

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Напомним, ранее в НАК Нафтогаз Украины заявили о том, что отопительный сезон может досрочно прекратиться в некоторых украинских городах.