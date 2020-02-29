Нафтогаз пригрозил досрочно отключить отопление: кого коснется

Отопительный сезон в Украине / УНИАН

Отопительный сезон может досрочно прекратиться в некоторых украинских городах. Об этом сообщили в пресс-службе НАК Нафтогаз Украины.

Так, поставки газа в ряд предприятий-производителей тепла могут прекратиться из-за непогашенных долгов. Отмечается, что в зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

Нафтогаз письменно напомнил этим предприятиям о необходимости срочно погасить долги во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта.

Как ранее сообщал Главред, глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев считает, что ближайшие два-года стоимость "голубого топлива" будет сохраняться на достаточно низком уровне.