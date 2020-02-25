В Нафтогазе дали прогноз по ценам на газ на ближайшие годы

Цен на газ / УНИАН

В НАК "Нафтогаз Украина" дали прогноз по ценам на газ на ближайшие годы. По словам Андрея Коболева, ближайшие два-года стоимость "голубого топлива" будет сохраняться на достаточно низком уровне.

При этом он указал, что снижение цен связано с излишком предложения сжиженного природного газа на рынке.

"Благодаря LNG европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в Нафтогазе ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших двух - трех лет", - цитирует УНИАН главу НАК.

Кроме того, он указал, что мировой рынок перенасыщен.

"Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает. Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", - отметил Коболев.

Как ранее сообщал Главред, с февраля 2020 года оптовая цена на природный газ для различных категорий потребителей составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров