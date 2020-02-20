Нафтогаз пригрозил отключить украинцам тепло: подробности

Украинцам пригрозили отключить тепло / vlasti.net

Украинцев предупредили о риске прекращения газоснабжения с 1 марта. Данное решение НАК Нафтогаз Украины может принять в связи с долгами производителей тепла.

Так, 52 компании задолжали Нафтогазу более чем 392,8 миллиона гривен по спецобязанностям.

"Нафтогаз обращает внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года", – говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Как ранее сообщал Главред, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель объявил о том, что уже в нынешнем квартале 2020 года платить украинцам за отопление придется меньше, потому как цена газа дополнительно снизится в феврале.