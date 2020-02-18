Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло

Алексей Оржель / УНИАН

Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель объявил о том, что уже в нынешнем квартале 2020 года платить украинцам за отопление придется меньше, потому как цена газа дополнительно снизится в феврале.

Соответствующее мнение министра опубликовали представители пресс-службы ведомства. По его словам, снижение цифр в платежках стало возможным благодаря тому, что был подписан с Москвой договор о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках "голубого топлива".

"В феврале, в марте, летом – будет рекордно снижена цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа," – заявил Оржель.

По его данным, в январе 2020 года газ подешевел на 25% от показателя за январь 2019 года. В частности, украинские потребители за "голубое топливо" заплатили 5,580 тысячи гривен за тысячу кубометров с учетом НДС (но без учета транспортировки).

"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах", – подытожил он.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук в деталях объяснил, почему граждане Украины в конце января 2020-го получили две платежки - одну за газ, а вторую - за его транспортировку. По словам главы Кабмина, плата за транспортировку голубого топлива" взималась всегда, но до начала нынешнего года она включалась в общий тариф.