  1. Главная
  3. Украина

Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло

18 февраля 2020, 15:10

Позицию ведомства по поводу снижения платы за отопление для украинцев озвучил его глава Алексей Оржель.

Оржель
Алексей Оржель / УНИАН

Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель объявил о том, что уже в нынешнем квартале 2020 года платить украинцам за отопление придется меньше, потому как цена газа дополнительно снизится в феврале.

Соответствующее мнение министра опубликовали представители пресс-службы ведомства. По его словам, снижение цифр в платежках стало возможным благодаря тому, что был подписан с Москвой договор о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках "голубого топлива".

"В феврале, в марте, летом – будет рекордно снижена цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа," – заявил Оржель.

По его данным, в январе 2020 года газ подешевел на 25% от показателя за январь 2019 года. В частности, украинские потребители за "голубое топливо" заплатили 5,580 тысячи гривен за тысячу кубометров с учетом НДС (но без учета транспортировки).

"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах", – подытожил он.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук в деталях объяснил, почему граждане Украины в конце января 2020-го получили две платежки - одну за газ, а вторую - за его транспортировку. По словам главы Кабмина, плата за транспортировку голубого топлива" взималась всегда, но до начала нынешнего года она включалась в общий тариф.

новости Украины Алексей Оржель отопление платежки цена газа
Сейчас вы просматриваете новость «Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:55
Стратегия национальной безопасности: в СНБО приняли важный документ
15:53
Dishonored, Fallout и другие отличные игры по скидкам на распродаже Bethesda в GOG
15:37
Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск кто ушел Видео
15:37
Новое подорожание: Укртелеком анонсировал повышение тарифов
15:16
"Путин должен понять": Расмуссен обратился к ЕС и США из-за боев на Донбассе
15:11
Рябошапка уходит в отставку - источники
15:10
Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло
14:52
Синоптик предупредила Киев о серьезных осадках: названа дата
14:45
Кровавая Баня: в Генштабе назвали число уничтоженных в Золотом боевиков
14:42
Полакомился и врачу поплакался: названы самые вредные блины
14:28
Ситуация - бомба: в Запорожье злоумышленники с шариками взорвали банкомат - видео Видео
14:23
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно удобное приложение
14:14
Засудили: люди Путина отсудили у пенсионерки Пугачевой деньги
13:43
"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая
13:38
Жена Дзидзьо игриво разделась и показала сочные формы на пикантных фото Фото
13:34
Пристайко рассказал, что будет с оккупантами после выборов на Донбассе
13:33
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство
13:29
Экран Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность, результаты огорчают Видео
13:27
Национальное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей стране мнение
13:14
Под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая Видео
13:10
Политолог объяснил выгоду Кремля в ударе по ВСУ в районе Золотого
13:01
Зеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветер Видео
12:52
Наступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель России Видео
12:41
Наступление боевиков на Донбассе: в Кремле отреагировали
12:38
"Эротичноядреный замес": Maruv на коленках засветила грудь и подставила попу подруге на концерте
12:28
Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак
12:19
"Удар в стык": в Золотом ВСУ потеряли позицию на передовой - журналист Видео
12:07
Удар через белок: ученые придумали новый способ борьбы с раком
11:40
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020 Видео
11:28
Путин спешит поставить Украину на колени к 9 мая мнение
11:27
Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется
11:24
Боевики в совместных патрулях на Донбассе: Аваков дал разъяснение
11:23
"В Мордоре любят даты": в Сети обсуждают причины обострения на Донбассе
11:23
Ремейк Final Fantasy VII займет очень много места на жестком диске
11:20
Мне это не нравится 2020: дата выхода, актеры и сюжет Видео
11:16
"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на Майдане
11:01
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
10:56
Попытка сорвать мирный процесс: у Зеленского срочно собирают заседание СНБО
10:52
"Им терять нечего": в Минске ответили на слова Пристайко о войне РФ с Беларусью
10:40
Бой на Донбассе закончился: названы потери украинских воинов и боевиков Видео
10:37
Тимати потерял бизнес
10:26
Зараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусом Видео
10:23
Глава Мюнхенской конференции "загремел" в базу Миротворца
10:16
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
10:00
Новый бой на Донбассе и потери: собраны главные подробности Видео
09:58
"Зима закончилась": синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой
09:40
В Китае внезапно умер украинский фигурист Николай Бондарь Видео
09:32
Гороскоп на 18 февраля всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
09:23
"Постная ху*ня": в Слуге народа оценили отчет Гончарука
09:02
Политолог назвал главную проблему Богдана Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять