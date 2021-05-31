"Бомжи с советским оружием": волонтер рассказал о ВСУ времен 2014 года

Волонтер рассказал о ВСУ времен 2014 года / УНИАН

Литово-шведский волонтер Йонас Охман поделился впечатлением о тех метаморфоз, через которые прошли Вооруженные силы Украины со времени начала войны на Донбассе. По его словам, в начале вооруженной агрессии России украинские бойцы были похожи на бомжей в кроссовках, сообщает портал Цензор.

Литовский волонтер отметил, что очень удивился, когда впервые увидел украинскую армию в 2014 году.

"Я служил в шведской армии, где мы были обеспечены всем на 110%. В Украине я увидел, извините, "бомжей" с сочетанием советского оружия, британской формы, спортивной обуви и гражданских свитеров. Святый Боже!",– сказал он.

По мнению волонтера, сейчас в украинской армии остается все еще очень много проблем. Он рассказал, что работает с ВСУ почти ежедневно.

"Слышу разные точки зрения от солдат: добровольцев, резервистов, контрактников. За это время я встречал большое количество преданных, квалифицированных и очень патриотично настроенных украинцев во всех подразделениях, на всех уровнях управления и в очень разных ситуациях. Я могу сказать, что настоящих бойцов хватает", – подытожил Охман.

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