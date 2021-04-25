Экс-посол США оценил сценарий вторжения России в Украину

Уильям Тейлор предположил дальнейшие действия Владимира Путина.
Ввведение санкций США против РФ связано со стягиванием российских войск к границе Украины, заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
Как подчеркнул он в интервью НВ, разговор Байдена с Путиным не был приятной или привычной дипломатической беседой, а стал жестким диалогом.
"И, думаю, президент Байден сказал президенту Путину, что, во‑первых, эти санкции — ответ на предпринятые им шаги, и, во‑вторых, что ему необходимо отступить от границ Украины. Увести оттуда людей и военную технику, иначе продолжение санкций весьма вероятно", - говорит американский дипломат.
В то же время он не исключил, что Байден пообещал Путину встречу через несколько месяцев после этого звонка.
"Поэтому, я думаю, господин Путин не будет сейчас нападать на Украину. Если он это сделает, то сразу же вызовет большее количество достаточно болезненных для России санкций ... Думаю, совокупность этих действий существенно снизила мотивацию президента РФ нападать на Украину", - добавил Тейлор.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.