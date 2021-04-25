Экс-посол США оценил сценарий вторжения России в Украину

Уильям Тейлор / Фото Reuters

Ввведение санкций США против РФ связано со стягиванием российских войск к границе Украины, заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Как подчеркнул он в интервью НВ, разговор Байдена с Путиным не был приятной или привычной дипломатической беседой, а стал жестким диалогом.

"И, думаю, президент Байден сказал президенту Путину, что, во‑первых, эти санкции — ответ на предпринятые им шаги, и, во‑вторых, что ему необходимо отступить от границ Украины. Увести оттуда людей и военную технику, иначе продолжение санкций весьма вероятно", - говорит американский дипломат.

В то же время он не исключил, что Байден пообещал Путину встречу через несколько месяцев после этого звонка.

"Поэтому, я думаю, гос­подин Путин не будет сейчас нападать на Украину. Если он это сделает, то сразу же вызовет большее количество достаточно болезненных для России санкций ... Думаю, совокупность этих действий существенно снизила мотивацию президента РФ нападать на Украину", - добавил Тейлор.

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Обострение на границе Украины и РФ: