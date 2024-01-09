Нефтебазу и энергообъект в Орле атаковало ГУР – СМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и волонтеры провели спецоперацию в российском городе Орел, где были атакованы два объекта.

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Военная разведка атаковала объекты агрессора России в Орле / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Нефтебаза и энергетический объект в российском городе Орел были атакованы Главным управлением разведки Минобороны Украины и волонтерами. Они провели специальную операцию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на свой источник в разведке, за атакой на два объекта врага в городе Орел страны-агрессора Российской Федерации, стоят ГУР и украинские волонтеры.

Собеседник журналистов также подчеркнул, что спецоперацию провели в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и фондом Повернись Живим.

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Напомним, Telegram-канал Mash также сообщал, что три дрона якобы ВСУ 9 января были сбиты над Курском.

"Три дрона ВСУ сбили в небе над Курском. По нашей информации, все они летели в район международного аэропорта им. Гуревича", - писали россияне.

Взрывы в Орле

Во вторник, 9 января, в городе Орел в России прогремели взрывы. Российские жители пожаловались на атаку беспилотников.

Пропагандисты в Telegram сообщили, что на территории нефтебазы Орелнефтепродукт и энергетической компании Орелэнерго рухнули БПЛА.

Уточнялось, что один из дронов попал по резервуару с топливом, который находился на территории нефтебазы.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе рухнул возле ФГУ Мостовое дорожное предприятие в Маслозаводском переулке.

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