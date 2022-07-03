"Сейчас все наши": многодетная семья с 6 детьми отправила 16 машин провизии на передовую

Волонтерами стали все, даже самые маленькие члены семьи.
Многодетная семья в Винницкой области готовит для наших защитников домашние блюда. Москаленки передают на фронт тушенку, блины, брынзу и вареники.
Меню для военных разработали сами – все натуральное, домашнее и приготовленное с любовью, рассказали в сюжете "ТСН".
Семья из Новой Гребли всего за несколько часов делают сотни вареников с картофелем и капустой.
На фронт они передают не только их - несколько видов мясных консервов, голубцы, паштеты и сладкие блины готовят вместе с родителями шестеро детей, пятеро из которых усыновлены.
Волонтерами стали все, даже самые маленькие
"Наша семья помогает солдатам, готовим тушенки, паштеты им. Помогаю чистить лук, морковь", – рассказывает мальчик Назар.
Пока младшие - Назар, Влад и Арон чистят овощи, старшие - Богдан и Милана вместе с мамой Марией уже готовят консервы, или жарят блины. Обязанности у всех распределены.
Готовую продукцию фасуют, замораживают и готовят к отправке
"Голубцы ведрами, 8 ведер стоит. Готовые вареники, варим, смазываем, складываем и в морозилку", – рассказывает хозяйка.
Москаленки уже отправили 16 машин провизии на передовую.
Читайте такжеУкраинская звезда фильмов для взрослых стала волонтером и предрекает Украине светлое будущее"Сразу свое, что дома было. Мясо, перерабатывали то, что было. Куры люди несли. Община у нас молодцы, многое принесли. Мы уже купили четыре свиньи, телят, я уже не знаю, сколько переработали", — рассказывает семья.
Помогают, говорят, потому что многие родные на фронте, но не только из-за этого.
"У меня там братья, племянники, кто-то им поможет, кому-то мы. Сейчас нет ваши-наши. Сейчас все наши", – утверждает женщина.
Примеру семьи последовали и другие жители деревни - им помогают все. Соседи несут продукты, составили график дежурств и стали готовить вместе. Домашние блюда волонтеры везут к линии фронта.
Бойцы передают Москаленкам поздравления и не скрывают, что ждут вареников и пирожков именно из Новой Гребли. А волонтерская семья обещает готовить еще больше.
Ранее мы рассказывали, что в Луцке 84-летний Сергей Вербицкий принес пять тысяч гривен, аккуратно завернутые в кусочек газеты. Деньги мужчина просил передать в помощь украинской армии.
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