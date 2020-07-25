Шмыгаль назвал страны, которые могут помочь вернуть Крым Украине

Украина активно работает над планом по возвращению аннексированного Крыма / УНИАН

Украина планирует пригласить США и Великобританию принять участие в консультативно-координационной платформе Крым – это Украина. Также в формате, который в будущем может трансформироваться в переговорный, могут поучаствовать Франция и Германия.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

Во время встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем глава украинского правительства обсудил вопросы возвращения аннексированного Крыма в состав Украины и рассказал о новой платформе, в рамках которой должен будет реализовываться данный процесс.Читайте такжеНазвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме

По его словам, в качестве ключевых участников переговоров Киев хотел бы видеть такие государства, как США, Великобритания, Франция и Германия. Кроме того, Украина ожидает присоединение к процессу другие страны Евросоюза и НАТО.

Также чиновник добавил, что первоначально платформа Крым – это Украина будет координационной, однако впоследствии формат может быть изменен.

"На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный", - подчеркнул Денис Шмыгаль.Читайте такжеВ Турции заговорили о признании Крыма российским: названо условие

Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, будет ли в таком переговорном формате принимать участие Россия.