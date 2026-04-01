"Изгнать грехи Голливуда": соавтор оскароносного фильма о Путине освятил статуэтку

Кратко:
- Павел Таланкин принес статуэтку "Оскар" в церковь в Париже
- Священник заявил, что "все грехи Голливуда изгнаны" со статуэтки
Российский бывший учитель и соавтор документального фильма "Мистер Никто против Путина" Павел Таланкин принес статуэтку "Оскар" в православную церковь в Париже и освятил ее, чтобы "изгнать грехи Голливуда". Об этом написал журналист Андрей Лошак на своей странице в Facebook.
"Ну, если там освящают ракеты и бомбы, то почему мы не можем освятить награду за хороший фильм?" - сказал священник.
Таланкин ответил: "Да, пусть это будет наша ракета!".
После освящения другой церковнослужитель заявил, что "все грехи Голливуда изгнаны" со статуэтки. После службы Таланкин поднялся на третий этаж в квартиру отца Алексея, где во время чаепития "Оскар" стоял на полу.
"Господин Никто против Путина" - о чем фильм
"Господин Никто против Путина" - фильм о российском учителе, который раскрывает тему пропаганды в школах страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения в Украину. Создатель ленты Павел Таланкин работал педагогом-организатором в одной из школ города Карабаша Челябинской области и снимал на камеру школьные линейки, сборы и другие мероприятия, на которых детей накачивали российской пропагандой. Фильм получил положительные отзывы западных критиков, которые отмечали подачу конфликтной темы "не утрачивая человеческого измерения".
"Оскар"-2026
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прогремела 98-я церемония вручения премии "Оскар" Академии кинематографических искусств и наук. Больше всего внимание на церемонии было приковано к ленте Пола Андерсона "Одна битва за другой", которая стала триумфатором "Оскара".
Известный голливудский актер, сценарист и кинорежиссер Шон Пенн получил премию Американской киноакадемии на 98-й церемонии "Оскар", но не забрал статуэтку. В это время он предпочел совершить поездку в Украину.
В "Укрзализныце" официально подтвердили, что актер прибыл в Киев, и показали видео.
Что такое награда "Оскар"?
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред