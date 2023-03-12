Украина может переломить ситуацию в Бахмуте: полковник ВСУ назвал два ключевых условия

Украинское общество сегодня разделилось на две части: люди, которые воюют и помогают войску, и те, кому безразлично, считает полковник Сергей Ильницкий.

Бахмут / соцсети

На данный момент в ВСУ ощущается нехватка мотивированных людей, которые готовы и умеют воевать, заявил первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), воюющий сейчас под Бахмутом.

В интервью Главреду он пояснил, что все добровольцы пошли воевать сразу, поэтому сейчас таких людей гораздо меньше.

"Давайте говорить откровенно, украинское общество сегодня разделилось на две части: люди, которые воюют и помогают войску, и те, кому безразлично. Посмотрите, как живут наши большие города – там обычная мирная жизнь, и большинство людей даже не задумываются о том, что именно в этот момент их, всех тех, кто сейчас дома, кто-то защищает, а порой и погибает", - отметил Ильницкий.

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В то же время он заявил, что изменить ситуацию вокруг Бахмута в нашу пользу нам помогли бы сейчас мотивированные и хорошо подготовленные люди и западное оружие.

"Впрочем, враг тоже изматывается и начинает испытывать определенный голод, в частности, ему не хватает боекомплекта. Об этом свидетельствует тот факт, что в последнее время интенсивность обстрелов несколько спала. При этом, к счастью, интенсивность нашего огня возрастает благодаря тому, что к нам поступают новые вооружения и военная техника", - отметил боец.

Также Ильницкий пояснил, что оружие, которое нам предоставляют, более точное, чем то, которым воюют россияне.

"Хотя и у нас хватает советских образцов вооружения. В России гораздо больше техники и боеприпасов, но все эти советские, постсоветские и российские разработки настолько неточны... Этому оружию далеко до западных образцов, которые нам предоставляют: САУ, гаубицы разного калибра, а теперь и танки. О HIMARS я вообще молчу – они невероятно точны, и один выстрел наносит большой урон врагу", - подытожил полковник.

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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