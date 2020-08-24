В Киеве закрыли метро "Крещатик": что происходит

В Киеве закрыли метро "Крещатик" / УНИАН

В День Независимости, 24 августа, не обошлось без "сюрпризов" - правоохранительные органы в Киеве получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас ее закрыли для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Станцию метро "Крещатик" и пересадку закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВзрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро ШулявскаяНапомним, 3 августа, в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.

Правоохранители перекрыли движение на улице Маршала Тимошенко, 7, где обнаружили "подозрительный чемодан".

Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Старокиевскую, где возможно заминировано авто. На место ЧП были направлены взрывотехники.