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В Киеве закрыли метро "Крещатик": что происходит

24 августа 2020, 12:00

Станцию метро "Крещатик" и пересадку закрыто для проведения проверки.

метро,Киев
В Киеве закрыли метро "Крещатик" / УНИАН

В День Независимости, 24 августа, не обошлось без "сюрпризов" - правоохранительные органы в Киеве получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас ее закрыли для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Станцию метро "Крещатик" и пересадку закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВзрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро ШулявскаяНапомним, 3 августа, в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.

Правоохранители перекрыли движение на улице Маршала Тимошенко, 7, где обнаружили "подозрительный чемодан".

Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Старокиевскую, где возможно заминировано авто. На место ЧП были направлены взрывотехники.

метро минирование новости Киева
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