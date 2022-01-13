"Песенный конкурс в исправительной колонии: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансон

Судьи праздновали новогодний корпоратив под песню "Кольщик" от Михаила Круга. Причем исполнял тюремный хит для собравшихся заместитель председателя суда.
В Запорожье судьи провели корпоратив под звуки тюремного шансона. В Сеть попало видео, как служители Фемиды в караоке поют песни российского певца Михаила Круга и танцуют под них.
Кадры с судейским праздником сняли посетители ресторана, видео сразу стало вирусным. Видео "судейского шабаша" опубликовал в Facebook юрист Михаил Жернаков.
Судьи праздновали новогодний корпоратив под песню Кольщик от Михаила Круга. Причем исполнял тюремный хит заместитель председателя Шевченковского суда Запорожья.
"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет, это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", — подписал Жернаков видео.
Пользователи Сети считают, что подбор плейлиста для праздника лучше всяких слов говорит о культурных предпочтениях служителей Фемиды и об их самоидентификации.
Также пользователи высказали мнение, что эти песни - "не шансон, а блатняк":
Справка: Михаил Круг — советский и российский певец, бард, шансонье. Автор и исполнитель песен в жанре "русский шансон", один из самых популярных представителей данного жанра. Его песня Владимирский централ - один из самых известных образцов русского шансона.
Как сообщал Главред, судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и отправил "на три буквы" последнего.
Читайте также:
- "Связали скотчем в постели": в Киеве совершили нападение на судью и ограбили
- Судьям подняли пенсии на 23 тысячи, другие украинцы получили по 400 гривен: стали известны выплаты
- В Киеве найден мертвым известный экс-судья Зинченко