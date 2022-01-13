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"Песенный конкурс в исправительной колонии: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансон

13 января 2022, 06:46
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Судьи праздновали новогодний корпоратив под песню "Кольщик" от Михаила Круга. Причем исполнял тюремный хит для собравшихся заместитель председателя суда.

Песню Кольщик исполнил заместитель председателя Шевченковского суда Запорожья / скриншот

В Запорожье судьи провели корпоратив под звуки тюремного шансона. В Сеть попало видео, как служители Фемиды в караоке поют песни российского певца Михаила Круга и танцуют под них.

Кадры с судейским праздником сняли посетители ресторана, видео сразу стало вирусным. Видео "судейского шабаша" опубликовал в Facebook юрист Михаил Жернаков.

Судьи праздновали новогодний корпоратив под песню Кольщик от Михаила Круга. Причем исполнял тюремный хит заместитель председателя Шевченковского суда Запорожья.

"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет, это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", — подписал Жернаков видео.

Пользователи Сети считают, что подбор плейлиста для праздника лучше всяких слов говорит о культурных предпочтениях служителей Фемиды и об их самоидентификации.

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Также пользователи высказали мнение, что эти песни - "не шансон, а блатняк":

Справка: Михаил Круг — советский и российский певец, бард, шансонье. Автор и исполнитель песен в жанре "русский шансон", один из самых популярных представителей данного жанра. Его песня Владимирский централ - один из самых известных образцов русского шансона.

Как сообщал Главред, судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и отправил "на три буквы" последнего.

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