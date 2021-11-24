"Закрыть дело и отправить нахер": суд вынес неожиданный вердикт ковид-нарушителю в Киеве

Соответственное решение внесено в данные Единого государственного реестра судебных решений.
Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и "отправил нахер" последнего.
Соответственное решение внесено в данные Единого государственного реестра судебных решений, сообщает Главред.
Так, ночью 3 февраля в Киеве на улице Парковая Дорога, 2 администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года, не приняв мер по своевременному закрытию заведения.
"Анализируя доказательства по делу с точки зрения их допустимости, объективности и достаточности, при отсутствии каких-либо существенных противоречий считаю вину ЛИЦО_1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КУоАП, доказанной полностью", - говорится в материале.
Читайте также"Не могу есть в надетой маске": украинец устроил перекус на вокзале и чуть не нарвался на штрафНаказать нарушителя карантина не удалось, поскольку истек трехмесячный срок со дня фиксации админнарушения и на заседание он не явился.
"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нахер", - говорится в решении суда.
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