"Закрыть дело и отправить нахер": суд вынес неожиданный вердикт ковид-нарушителю в Киеве

Судья "послал нахер" нарушителя карантина / УНИАН

Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и "отправил нахер" последнего.

Соответственное решение внесено в данные Единого государственного реестра судебных решений, сообщает Главред.

Так, ночью 3 февраля в Киеве на улице Парковая Дорога, 2 администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года, не приняв мер по своевременному закрытию заведения.

"Анализируя доказательства по делу с точки зрения их допустимости, объективности и достаточности, при отсутствии каких-либо существенных противоречий считаю вину ЛИЦО_1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КУоАП, доказанной полностью", - говорится в материале.

Читайте также"Не могу есть в надетой маске": украинец устроил перекус на вокзале и чуть не нарвался на штрафНаказать нарушителя карантина не удалось, поскольку истек трехмесячный срок со дня фиксации админнарушения и на заседание он не явился.

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"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нахер", - говорится в решении суда.

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