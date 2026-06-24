Главный миф памятника Богдану Хмельницкому: куда на самом деле 'целится' его булава

В популярной советской басне утверждалось, что гетман указывает рукой "на Москву", символизируя "вечную дружбу и единство".

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Куда на самом деле указывает булава Богдана Хмельницкого / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Куда указывает булава на легендарном памятнике Богдану Хмельницкому

Куда она должна была указывать на самом деле

Какова была первоначальная концепция памятника

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади — это, без преувеличения, визитная карточка и один из главных символов Киева. Однако мало кто знает, что этот величественный монумент мог выглядеть совсем иначе, а его современное расположение — результат громкого скандала с духовенством и жесткого финансового кризиса.

Главред выяснил, какие секреты скрывает легендарный всадник и куда на самом деле указывает его булава.

Миф о Москве и "шведский след"

На протяжении десятилетий советская пропаганда настойчиво продвигала миф, будто бы гетман грозно замахнулся булавой в сторону Москвы, символизируя "вечное единство". Даже сегодня некоторые туристы верят в эту байку.

Однако сухая география разрушает идеологические сказки. Если взять компас и проложить точную линию по направлению булавы, окажется, что Богдан указывает на северо-восток — в сторону Швеции. Никакого тайного союза со скандинавами здесь нет, а такой вектор движения появился из-за обычного курьеза.

Как хвост лошади едва не оскорбил духовенство

По первоначальному замыслу скульптора Михаила Микешина, памятник должен был нести четкий антипольский посыл: Хмельницкий должен был угрожать булавой на запад — в сторону Речи Посполитой.

Но когда памятник начали монтировать, разразился скандал. Оказалось, что если повернуть всадника лицом на запад, то его лошадь окажется, мягко говоря, задом к святыням Софийского (или, по другой версии, Михайловского Златоверхого) собора. Киевские священники выступили с категорическим протестом, назвав это чистым святотатством.

Чтобы умилостивить разгневанную церковь, скульптуру срочно развернули боком к соборам. Из-за этого вынужденного маневра булава автоматически сместилась на северо-восток.

Шокирующий первый проект: что скрыла цензура

Мало кто догадывается, что современный лаконичный постамент — это максимально "цензурированная" версия. Первоначальный проект 1869 года выглядел настолько радикально, что сегодня он вызвал бы международный скандал.

Вокруг лошади планировали установить целую многофигурную композицию:

копыта лошади должны были топтать врагов казаков: польского шляхтича и еврейского арендатора;

рядом должен был лежать поверженный иезуит;

вокруг постамента планировали разместить фигуры кобзаря и представителей трёх "братских народов" — украинца, белоруса и россиянина.

Имперское Министерство внутренних дел отклонило этот вариант. Официальный Петербург опасался вспышки межнациональной вражды в Киеве.

Финансовый крах, спасший эстетику

Помимо цензуры, в историю вмешалось банальное отсутствие денег. Средства на памятник собирали добровольными пожертвованиями более 15 лет, и на масштабную бронзовую композицию их просто не хватило.

В результате длительных перипетий в 1888 году (к 900-летию Крещения Руси) Киев получил именно тот, очищенный от излишней агрессии, величественный монумент, который мы знаем сегодня.

Смотрите документально-исторический цикл видео о Богдане Хмельницком:

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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