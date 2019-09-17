"Газом на зиму обеспечены": Нафтогаз похвастался закачкой в ПГХ

Украина обеспечила себя газом на зимний период / Reuters

По состоянию на 17 сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что превышает на 4 млрд кубометров прошлогодний показатель на ту же дату, сообщили в НАК Нафтогаз Украины.

Как заявили в пресс-службе Нафтогаза, таким образом Украина обеспечила себя газом на зимний период.

"Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 млрд куб. м и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные Нафтогазом на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму", – цитирует главу правления Нафтогаза Андрея Коболева пресс-служба компании.

В то же время в пресс-службе уточнили, что закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона.

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В компании добавили, что для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. Украине необходимо накопить в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

/ naftogaz.com

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что продолжают закачивать по 78 млн куб м газа в сутки.