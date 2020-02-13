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Новый скачок цен: киевлянам рассказали о росте тарифов на отопление

13 февраля 2020, 11:57

На цифры в платежках повлияла температура воздуха и стоимость газа.

Отопление
На цифры в платежках повлияла температура воздуха и стоимость газа / УНИАН

В компании Киевтеплоэнерго заявили о том, что в Киеве рост сумм в платежках за отопление в январе 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года, связано с температурой воздуха и стоимостью газа.

Как подчеркнули в пресс-службе Киевтеплоэнерго, при начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром.

В компании напомнили, что среднемесячная температура в январе 2020 года была на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года, поэтому произошло увеличение объемов потребления тепла домами, что привело к росту суммы в платежках.

Читайте такжеНовое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на водуТакже отмечается, что стоимость газа выросла на 8,7% - с 4276,69 гривен за 1 тысячу кубометров в декабре до 4650 гривен за 1 тысячу кубометров в январе.

В Киевтеплоэнерго уточнили, что в итоге в январе стоимость отопления в Киеве в январе была на 5% выше - 1356,62 грн/Гкал, при этом в декабре она была 1290,44 грн/Гкал.

В компании добавили, что в соответствии с постановлением Кабмина, в Киеве был снижен тариф на отопление. В декабре 2019 года скидка от базового тарифа на сезон составила 22%, в январе 2020 года - 18%.

/ kte.kmda.gov.ua

Обратим внимание, что по словам председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, изменение единиц измерения природного газа с куб. м на энергетические единицы (кВт-ч) стоит ждать не раньше осени 2020 года.

Читайте такжеЦена подскочит: эксперт предупредил о новом росте тарифов на газ"Давайте смотреть на опыт передовых европейских стран, переход на кВт однозначно правильная вещь, это необходимо сделать, но не спешить, чтобы успеть привести всю нормативную базу, объяснить потребителям что это такое. И по этому инициативу мы полностью поддерживаем", - сообщил он на брифинге.

Тарасюк добавил, что переход на энергетические единицы решит проблему качества газа, однако к этом необходимо подготовиться, поэтому ожидать этого стоит не раньше осени либо следующего года.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о том, что Кабинет Министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

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