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Схемы на Укрзализныце и деньги ЕБРР: к подтасовкам с тендерами может быть причастен Магалецкий – СМИ

20 июля 2021, 19:20

Речь идет о нескольких скандальных тендерах Укрзализныци, которые проводятся по правилам ЕБРР.

Укрзализныця
Укрзализныця / facebook.com/Ukrzaliznytsia

Заместитель главы офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Киеве Марк Магалецкий может быть причастен к манипулятивным действиям, связанным с проведением нескольких тендеров Укрзлализныци, которые организовываются по правилам ЕБРР. Речь идет об искажении результатов тендеров на крупных проектах Укрзализныци.

В частности, журналисты издания Дело пишут о двух историях. В первой говорится о том, что в 2019 году Укрзализныця, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк выразили готовность электрифицировать два участка железной дороги до Николаева – от станций Долинская со стороны Кропивницкого и Колосовка со стороны Одессы. УЗ получила кредит на сумму 366 миллионов евро. Для Долинской был объявлен тендер в январе 2020 года – были получены 5 заявок от консорциумов и 1 от самостоятельного юридического лица.

Согласно данным источников журналистов в УЗ, две компании подали предложение с низкой ценой и не соответствовали ряду требований, после чего Комитет по оценке запросил предоставление контракта третьему участнику тендера – казахско-турецкому консорциуму компаний Integra Construction KZ и TasYapi. Их предложение соответствовало всем критериям.

В мае ЕБРР выразил готовность присудить контракт Integra-TasYapi, однако комитет неожиданно поменял свое решение и признал победителем тендера азербайджанскую Atef, которая не подходила по критериям.

Инсайдер издания в УЗ говорит, что указания по смене победителя в тендере дал куратор кредитов ЕБРР, заместитель руководителя представительства банка в Украине Марк Магалецкий.

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Другая история, как утверждают журналисты, связана с выделением в 2019 году 100 миллионов долларов США Укрзализныце от ЕБРР на обновление железнодорожных путей. В тендере участвовали четыре компании – Корпорация КРТ и Роменский завод Тракторозапчасть, Plastwil Sp. z o. o. из Польши, а также Vossloh Fastening Systems GmbH из Германии. Выяснилось, что всем требованиям тендера соответствуют только документы иностранцев. Победителем объявили немецкую Vossloh – поляки предлагали реализовать проект на 165 тысяч долларов дороже.

"Однако польская компания обжаловала результаты тендера в суде, и из судебных документов стало ясно, что на самом деле тендер прошел не так прозрачно", - указано в материале.

Выяснилось, что компания-победитель Vossloh в системе ЕБРР решила не указывать размер своего ценового предложения. Маневр заключался в том, что можно было заявить о технической ошибке, после чего вписать то ценовое предложение, которое нужно, после уже раскрытого ценового предложения конкурентов.

Причем ценовое предложение поляков отклонили из-за того, что оно превышает лимит в 5,7 миллионов долларов на закупку. В то время как договор с Vossloh и вовсе заключили на 6,55 млн долларов США, без всяких требований по лимиту.

"Ситуация с подачей иска в хозяйственный суд в Украине относительно результатов тендера, который проводит ЕБРР — новшество для отечественной практики. Суд первой, а затем и апелляционной инстанции удовлетворил иск польской Plastwil частично, запретив "УЗ" заключать договор с немецкой Vossloh. Но при этом отказался обязывать госкомпанию подписывать контракт с поляками, поскольку речь идет о деньгах ЕБРР и ему решать", - указывает издание.

Журналисты подчеркивают, что так называемую "победу" немецкой Vossloh также, дескать, обеспечил Магалецкий, который якобы рекомендовал немцам подать пустое предложение, сославшись на техническую ошибку, чтобы потом иметь возможность вписать более выгодное предложение, чем предоставили конкуренты.

"По другой версии, которая также циркулирует в кулуарах "УЗ", участники вообще не видели Vossloh в системе в процессе подачи документов и до объявления результатов (то есть документы компании там появились вообще чуть ли не в процессе открытия тендерных предложений уже после всех дедлайнов). Более того, решение Plastwil подавать иск именно в украинский суд связано якобы с тем, что Магалецкий блокировал все возможные жалобы на результаты тендера в системе ЕБРР (по правилам, обжаловать результаты нужно в отдельный независимый орган банка)", - подчеркивается в материале.

Кроме того, журналисты напомнили, что Магалецкого уже обвиняли в возможном участии в незаконных схемах с подрядчиками в ходе работ по дорожному строительству.

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