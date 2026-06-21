Целый день без света: где на Днепропетровщине отключат электроэнергию 22 июня

Отключения будут продолжаться в нескольких городах региона с утра до вечера в зависимости от конкретных участков.

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Отключения затронут несколько городов региона и будут происходить в разное время / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Кратко:

22 июня отключения света в Днепре и области

Ремонтные работы будут проводиться с 06:00 до 20:00

Графики разные для каждого города и улиц

В городах Днепр, Желтые Воды, Зеленодольск и Каменское 22 июня состоятся плановые отключения электроэнергии из-за ремонтных работ в сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭК и КП "Информационные системы".

Электроснабжение будет приостанавливаться в разное время — с утра до вечера в зависимости от адреса.

видео дня

Днепр: график отключений и полные адреса

С 06:00 до 18:00:

ул. Черных Запорожцев: 3Л

просп. Богдана Хмельницкого: 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А

С 08:00 до 18:00:

ул. Надежды Алексеенко: 104, 104А

С 08:00 до 20:00:

ул. Алана Шепарда: 14, 15, 17, 17Г

ул. Литовская: 1

ул. Независимости: 29Б

ул. Автотранспортная: 2, 2Д, 2К, 5, 6, 8, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29

ул. Краснопольская: 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12К, 14, 14А, 14Б, 19Г, 27

Желтые Воды: отключение с утра до вечера

07:30–19:00:

ул. Железнодорожная: 1А

ул. Объездная: (вся улица)

ул. Промышленная: 3, 4, 5, 7А, 8, 10

Зеленодольск: плановые работы

07:30–18:00:

ул. Строительная: 1

ул. Железнодорожная: 25

ул. Садовая: 2

ул. Свитанковая: 16

Каменское: самый обширный перечень отключений

08:00–19:00:

ул. Ковалевича: 2, 2/А, 2/прим. 17, 18, 4, б/н

ул. Галины Романовой: 3, 3/А, 3/Б, 9

просп. Свободы: 34/В, 34/Г, 36, 38, 40, 40/прим.14, 42, б/н

просп. Тараса Шевченко: 16, 3

ул. Польская: 316, 318, 320, 322, 324, 324/А, 326, 328, 328/А

ул. Трускавецкая: 116, 118, 120, 120/А, 120/Б, 122, 122/А, 124, 126/А, 126/Б, 128, 130, 143/А, 144/А, 145, 146, 146/А, 146/Б, 147, 147/А, 148, 13/А, 7, 8/А

пер. Покровский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

ул. Воробьева: 3, 5, 5/гараж 6, 7, 8, 9, 11, 13, 44

ул. Гетмана Сагайдачного: 1, 4, 6

ул. Николая Лысенко: 17/А

ул. Оборонцев: 6, 8, 10, 10/А, 12, 14

б-р Строителей: все дома согласно перечню КП (№ 1–57 и корпуса/подъезды, включая б/н)

ул. Харьковская: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/прим. 107, 59, 63, 65, 67, 69, 71, б/н

просп. Ивана Мазепы: 53/А, 53/Б

просп. Металлургов: 2, 2/А, 4, 4/А, 4/Б, 6, 6А, 6Б, 8, 14, 40, 42/прим.9, 42Б, 44, 46, 48

ул. Кришталевая: 12, 13, 14, 16, 16/А, 18

ул. Романковская: 20/А, 20/Б, 20/В

пер. 3-й Кришталевый: 1–20, 22, 24 (все дома и корпуса)

пер. 4-й Кристальный: 2–34 (четные и нечетные дома согласно перечню)

В ЦЭК поясняют, что отключения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях, которые должны повысить стабильность энергоснабжения и снизить риски аварий.

Специалисты также напоминают, что продолжительность работ может корректироваться в зависимости от технических условий.

Может ли Украина вернуться к отключениям летом — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что отключения электроэнергии в Украине могут возобновиться уже в ближайшие месяцы.

По его словам, в случае наступления жары продолжительность ограничений может достигать от 6 до 8 часов в сутки.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Эксперт объясняет, что ключевой причиной возможных отключений являются потери генерации из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Попенко отмечает, что украинская энергосистема в настоящее время фактически утратила возможность самостоятельно балансировать нагрузку в периоды пикового потребления, что и создает риски дефицита электроэнергии летом.

Другие новости Днепропетровской области

Как писал Главред, "Укрзализныця" объявила о запуске нового регионального поезда №854/853, который будет курсировать между Днепром и Харьковом. Новый рейс начнет работу уже с 19 июня.

Также с начала 2026 года услугами бесплатного социального такси в Днепропетровской области воспользовались почти 800 человек. Сервис работает для людей с инвалидностью в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Покрове.

Напомним, что российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. В результате атаки ранены девять человек, погиб один мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Об источнике: ЧАО "ПЭМ "ЦЭК" ЧАО "ПЭМ "ЦЕК" (Частное акционерное общество "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания"") — оператор систем распределения электроэнергии в Днепропетровской области.

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