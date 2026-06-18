В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

Несмотря на общественное обсуждение и призывы пересмотреть решение, в Черкассах оставили без изменений подход к формированию стоимости проезда в автобусах.

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В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Черкасский горсовет не поддержал петицию против тарифа в 25 грн

Депутаты признали новую стоимость проезда экономически обоснованной

Возврат к прежней цене может привести к остановке работы отдельных маршрутов

Черкасский городской совет отказался отменять повышение стоимости проезда в городских автобусах, не поддержав электронную петицию против тарифа в 25 гривен. Депутаты пришли к выводу, что нынешняя цена является экономически обоснованной, а ее пересмотр может создать риски для работы общественного транспорта. Об этом сообщило издание 18000.

Во время сессии городского совета депутаты рассмотрели электронную петицию "Сколько еще можно лезть людям в карман? Нет тарифу 25 грн. в автобусах", автор которой требовал отменить решение о повышении стоимости проезда. Однако необходимой поддержки эта инициатива не получила.

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В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что частные перевозчики имеют предусмотренное законодательством право обращаться с просьбой о пересмотре тарифов в случае существенного увеличения расходов на пассажирские перевозки. За время действия прежней цены значительно выросли расходы практически по всем основным статьям.

В частности, стоимость топлива увеличилась на 72,5%, смазочных материалов — на 58%. Также существенно подорожали запасные части, электроэнергия и другие ресурсы, необходимые для обеспечения работы автобусного транспорта.

"Повышение тарифа стало следствием внешних экономических факторов, на которые органы местного самоуправления не могут повлиять", — подчеркнули в горсовете.

Отдельно в документе обратили внимание на развитие коммунального электротранспорта. В настоящее время город уже заключил кредитное соглашение на закупку новых троллейбусов с автономным ходом.

В рамках этого проекта планируется обновить около 90% троллейбусного парка. Также предусмотрена закупка более 40 современных низкопольных троллейбусов, из которых не менее 30 смогут работать без контактной сети.

Авторы проекта решения также предупреждают, что возвращение к более низкому тарифу в нынешних экономических условиях может негативно сказаться на работе транспортной системы. По их оценке, это создаст дополнительные финансовые трудности для перевозчиков, что может привести к ухудшению технического состояния автобусов, нехватке работников, нарушению графиков движения и даже прекращению работы отдельных маршрутов.

Где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте — комментарий эксперта

Транспортный аналитик и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко назвал Львов положительным примером внедрения подходов, приближенных к европейской модели общественного транспорта.

По его словам, стоимость разового проезда во Львове зависит от способа оплаты: при расчете наличными она составляет 30 гривен, тогда как оплата банковской картой или через телефон снижает цену до 26 гривен, что уже меньше предложенного тарифа в Киеве. При использовании транспортной карты LeoКарт стоимость одной поездки составляет 23 гривны.

"Вместе с тем во Львове месячный проездной на все виды транспорта стоит около 1150 гривен. Это почти в четыре раза дешевле, чем то, что хотят установить в Киеве", — сравнил он.

Рост стоимости проезда — последние новости по теме

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сделал важное заявление относительно повышения тарифов на городском транспорте. Он подчеркнул, что повышение стоимости проезда в троллейбусах и маршрутках вызвано ростом расходов на содержание транспорта и может повлиять на транспортную систему Черкасс. Сейчас в городе продолжается дискуссия о возможных изменениях тарифов.

Отметим, что транспортный аналитик Александр Гречко в ходе интервью подчеркнул, что установление умеренных тарифов поможет сохранить пассажиров в коммунальном транспорте. По его словам, экономически обоснованная стоимость проезда в Киеве должна создать баланс между потребностями города и жителей, что поможет улучшить качество и доступность услуг.

Как ранее сообщал Главред, эксперт Александр Гречко высказал свою позицию по поводу повышения тарифов на проезд в крупных городах Украины. Он обратил внимание на сложные экономические условия формирования стоимости проезда и призвал к разумному подходу в управлении транспортными системами во избежание негативных последствий.

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О персоне: Александр Гречко Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

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