"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

Львовские депутаты требуют от Минздрава лишить лицензии частную клинику заместительной терапии.

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Скандал с клиникой во Львове / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

Во Львове жители жалуются на поведение пациентов клиники "Аксиома Медикал"

Депутат заявляет о жалобах на шприцы и употребление наркотиков в общественных местах.

Мэр Андрей Садовый поручил подготовить обращение в полицию и правительство

Жители спальных районов Львова жалуются на поведение пациентов частной клиники "Аксиома Медикал", которая предоставляет заместительную терапию наркозависимым. Мэр Андрей Садовый поручил подготовить ряд обращений в соответствующие органы по урегулированию ситуации. Об этом пишет ZAXID.NET по итогам заседания Львовского горсовета в четверг, 18 июня.

Депутат от "Европейской солидарности" Лейла Мелесова-Вальчак отметила, что ранее учреждение работало по адресу: улица Елены Степановны, 49. После жалоб жителей клиника переехала в другой район города, что, по её словам, не решило проблему.

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"Ко мне обратились жители ул. Городоцкой, 207. Это тоже спальный район. Если мы одних жителей от этой клиники спасли, другие начинают страдать", — заявила депутат.

По её словам, жители прилегающих районов сообщают о случаях разбросанных шприцев, а также об употреблении наркотических средств посетителями клиники вблизи учебных заведений — лицеев, училищ и детских секций. Также депутат привела пример инцидента, когда полиция задержала человека в состоянии наркотического опьянения с оружием.

"Был случай, когда полиция задержала человека под воздействием наркотиков с огнестрельным оружием. Люди в таком состоянии фактически пугают жителей. Нам нужно спасать жителей от этой клиники", — подчеркнула Лейла Мелесова-Вальчак.

Депутат обратилась в прокуратуру и полицию с просьбой проверить деятельность учреждения, а также инициировать лишение клиники лицензии через Министерство здравоохранения. В то же время городской голова поручил подготовить официальные обращения к руководству полиции Львовской области, а также к премьер-министру и министру внутренних дел с целью урегулирования деятельности подобных медицинских учреждений на государственном уровне.

В ноябре 2025 года вопрос о работе "Аксиома Медикал" уже поднимался на сессии Львовского городского совета. Тогда мэр также подчеркивал необходимость привлечения правоохранительных органов к урегулированию ситуации.

Новости Львовской области

Во Львове недавно задержали мужчину, который пытался незаконно продать боевой автомат за более чем 40 тысяч гривен.

Также 13 июня на Радеховской улице произошло лобовое столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели одного из водителей и травмированию нескольких пассажиров. Подробнее о смертельном ДТП на Львовщине с пострадавшими детьми.

Как ранее сообщал Главред, львовский блогер на днях бросил зажигалку в группу подростков, причинив травму. Этот инцидент также усугубляет проблемы, связанные с поведением подростков, которые беспокоят жителей спальных районов города. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело в отношении 22-летнего блогера.

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Об источнике: Zaxid.net Zaxid.net — это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события. Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

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