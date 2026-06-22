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Почему 23 июня нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
22 июня 2026, 16:18
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Считается, что 23 июня не стоит купаться в реках и озерах, поскольку вода в этот период могла быть опасной.
Почему 23 июня нельзя купаться в водоемах
Почему 23 июня нельзя купаться в водоемах / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 23 июня
  • Что можно делать 23 июня
  • Что нельзя делать 23 июня

Во вторник, 23 июня, православные христиане чтят память святой мученицы Агриппины, которая считается примером непоколебимой веры, мужества и преданности христианским идеалам. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 июня

Согласно церковным преданиям, Агриппина родилась в благочестивой христианской семье и с детства воспитывалась в атмосфере любви к Богу, милосердия и духовной чистоты. Ее жизнь пришлась на период, когда последователи христианства подвергались преследованиям и были вынуждены скрывать свои религиозные убеждения.

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Святая посвятила себя служению Богу и поддержке единоверцев, оказывая помощь тем, кто страдал за свою веру. Благодаря своей стойкости и преданности христианским ценностям она заслужила уважение среди верующих, однако именно ее открытая приверженность христианству стала причиной ареста.

По преданию, во время гонений Агриппину подвергли жестоким испытаниям, требуя отказаться от веры. Несмотря на угрозы и мучения, она осталась верна своим убеждениям и приняла мученическую смерть. Ее духовная сила и мужество сделали святую символом стойкости перед лицом любых испытаний.

После кончины тело мученицы было погребено христианами с особым почтением. Со временем место ее захоронения стало местом молитвы и паломничества, а память о святой Агриппине сохранилась в церковной традиции на многие века.

В народных верованиях этот день также связывали с различными приметами и запретами. Считается, что 23 июня не стоит купаться в реках и озерах, поскольку вода в этот период могла быть опасной.

Приметы 23 июня

  • Если 23 июня дождь, лето будет влажным и с частыми грозами.
  • В этот день обещает жаркий и сухой июль.
  • Сильный ветер - к неустойчивой погоде на протяжении всего лета.

Что нельзя делать 23 июня

Важнейшей народной оговоркой в этот день считался запрет на купание в водоемах, ведь верили, что такое действие может привести к недугам или навлечь болезни.

Что можно делать 23 июня

В народных представлениях три праздника - Агрипины Купальницы, Ивана Купала и Петра и Павла - со временем переплелись в единый обрядовый цикл. В этот период особую силу приобретают девичьи гадания с венками: их сплетают из трав и цветов и пускают на воду. Если венок легко плывет и не тонет, это считается хорошим признаком счастливой судьбы и удачного будущего. Если же он быстро идет ко дну - верили, что человека могут ждать трудности или жизненные испытания.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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