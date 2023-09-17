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"Мне очень стыдно": послеродовые гормоны заставили женщину сменить имя своей дочери

Алина Дембицкая
17 сентября 2023, 16:52 обновлено 17 сентября, 16:52
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Одна женщина вместе со своим мужем на протяжении всей беременности рассматривали имя Мариголд для будущей дочери.
женщина, ребенок
Послеродовые гормоны заставили женщину изменить имя своей дочери / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Одно из важных решений, которое родителям надо принять, – это выбор имени для малыша, который вскоре появится в их жизни. Маме и папе надо выбрать имя, которое не только будет им нравиться, но и такое, которым будущий ребенок будет гордиться. У родителей достаточно месяцев для выбора, но это всегда оказывается непростой задачей.

Как пишет Mirror, одна женщина вместе со своим мужем на протяжении всей беременности рассматривали имя Мариголд для будущей дочери. Однако в последний момент они решили, что это слишком модное имя. Итак, через 24 часа после рождения дочери они остановились на Софии, чему оба были удивлены.

"Нам понравилась международная привлекательность имени София. И в то же время мы чувствовали, что это имя вневременное, учитывая его древнегреческие корни", - рассказала женщина.

видео дня

Новоиспеченная мамочка теперь подозревает, что могли сработать послеродовые гормоны, поскольку через три недели она почувствовала смущение от выбранного имени.

"Это, вероятно, пройдет, или нам следует подумать о переименовании дочери? Кроме того, София такое устаревшее имя!", - подчеркнула женщина.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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