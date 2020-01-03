Плакать хочется: что ждет украинскую армию в 2020 году

Глядя на оборонный бюджет на 2020 год, хочется плакать - Жданов/ штаб ООС

Все то, что происходило с Вооруженными силами Украины в 2019 году, можно охарактеризовать как усиленную стагнацию. Причем она вовсе не была связана со сменой политического руководства страны, скорее – с кадровыми решениями в сфере обороны.

Заменяя на должности начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко на Руслана Хомчака, мы "поменяли шило на мыло". В итоге, от нового начальника ГШ, как и от старого, мы не увидели ни программы реформирования украинской армии, ни новой модели ВСУ – ничего. Ничего не изменилось по сути – изменилось только лицо и фамилия начальника Генштаба.

Читайте такжеГлавное событие 2019 года - прощание с шоколадным тупицейК новому министру обороны Украины Андрею Загороднюку еще больше вопросов. В Украине с 2017 года нет Военной доктрины, и за семь месяцев правления новой власти никто не удосужился заняться хотя бы приведением в порядок документации по построению системы национальной безопасности и обороны. От министра обороны мы также не услышали ни плана реформирования ВСУ, ни моделей, которые собираемся строить. Он попытался высказать лишь какие-то направления, но без какой-либо конкретики – это больше было похоже на партийные лозунги.

Также странным образом решаются вопросы антикоррупционной деятельности. Например, генералу Марченко вроде как предъявили обвинения, но сейчас уже выпустили под залог, и Пашинский вышел под залог... Никаких подвижек в этом направлении нет.

В Укроборонпроме также сменилось руководство. Однако по поводу Абромавичуса пока что не хочу говорить ни плохо, ни хорошо – чтобы оценить его действия на этом посту, нужно посмотреть, как он себя проявит. Пока что он никак себя не показал. Возможно, еще входит в курс дела. В общем, стоит подождать пару месяцев и посмотреть, что будет в начале 2020 года, когда вступит в силу новый оборонный бюджет. Также существенно повлияет на ситуацию закон о закупках вооружения, который сейчас меняется.

Назначение в Укроборонпром Мустафы Найема – это шок: журналист будет заниматься вопросами обороны и безопасности целого государства!

Однако, стоит отметить один очень положительный момент, который существует не благодаря, а вопреки: наш военно-промышленный комплекс сейчас пытается кое-что выдать на-гора, причем не самого худшего качества. Речь идет о наших разработках "Ольхи" (боеприпас для реактивной системы залпового огня "Смерч") и ракеты "Нептун" (противокорабельная крылатая ракета, средств борьбы с которой практически не существует на сегодняшний день), о ракетном комплексе "Гром" (КБ "Южное" – молодцы: они сделали точную копию, написали, что это – "Сапсан", назвали себя правообладателем, так как "Гром" делается по заказу иностранных инвесторов, и мы не можем его производить для себя). В общем, нам есть чем удивить, есть хорошие задатки.

Читайте такжеПочему я завидую украинцамВ частности, у нас на заводе Артема куплена линия по производству артиллерийских боеприпасов, но она почему-то стоит – Петр Алексеевич в свое время попиарился на этой линии, и вопрос производства боеприпасов ушел в небытие, о нем забыли. К слову, точно так же забыли и о том, что сгорели склады боеприпасов: об этом покричали-пошумели, пепел развеялся, дым ушел, и все забыли.

В любом случае, потенциал – есть. Потому давайте хотя бы пару месяцев понаблюдаем за ситуацией в Укроборонпроме, посмотрим, что будет с новым бюджетом в 2020 году, что Абромавичус нам расскажет про Укроборонпром.

Вообще, я считаю, что нам необходимо ликвидировать государственную монополию и создать внутренний рынок вооружения, который имел бы возможности выхода на внешний рынок через регулятор – государство. А также нужно создать здоровую конкурентную среду на прозрачной основе – пусть себе предприятия рубятся хоть в кровь, но по заказу Министерства обороны или других силовых структур выдают на-гора свои разработки. А МО будет вправе их либо закупать, либо нет.

Кроме того, пока что, к сожалению, нет оснований предполагать, что Укроборонпром при новой власти станет менее коррупционной организацией, чем он был при Порошенко, что с ним вновь не будут связаны громкие скандалы вроде истории Гладковских-Свинарчуков. Ведь еще Карл Маркс писал, что государственная монополия, слияние власти и капитала – это первый шаг к коррупции. Потому верить просто честному слову господина Абромавичуса или любому другому, кто придет на должность главы Укроборонпрома, и заверениям в том, что они не будут коррупционерами, нельзя – сложно найти человека, которого бы не сломала власть.

Система государственной монополии, когда государство является и финансистом всех программ, и правообладателем оборонзаказа, без коррупции просто невозможна. Поэтому нам нужен рынок.

В любой цивилизованной стране мира – в Великобритании, Франции, Израиле, Италии, США – доля государства в ВПК нулевая. У Израиля – страны, которая каждый день в бою – нет государственного ВПК! В Германии всего 5% государственного сектора – в военно-промышленном комплексе. Они контролируют пороха и взрывчатые вещества – это государственная монополия. А все остальное – частный сектор.

Читайте такжеКогда президент Зеленский станет продюсеромДалее. Бюджет на 2020 год остался без изменений в плане макропоказателей, в том числе выделяемых средств на оборону и Вооруженные силы. Плакать хочется, если честно! Была надежда, что случится так, как обещал президент, и 5% ВВП пойдет на армию, но все осталось так, как было раньше – 5% на весь силовой блок, на всю систему национальной безопасности.

За 2019 год наша армия существенно не усилилась новыми видами вооружения и техники. Все те образцы, о которых говорилось выше, находятся на финальном этапе испытаний. Если мы их увидим в оборонном заказе на 2020 год, то сможем говорить о реальной модернизации ВС. А пока что о модернизации говорить не приходится, хотя ожидалась модернизация, например, танков до уровня хотя бы "Булат" или "Оплот". У нас есть лишь один батальон "Оплотов". А так, везде остались Т-64. И проблема тут опять-таки – в государственной монополии: государство не хочет включить в оборонзаказ модернизацию вооружений, имеющихся у ВСУ.

Хотя при этом у нас есть парадный комплект, где имеется "Верба" (модернизированный "Град"), танки "Оплот" и т.д. Однако вся эта техника ездит по Крещатику, а не находится на вооружении нашего войска. Слава богу, хоть в этом году по центру Киева вся эта техника не каталась, как все пять лет при предыдущей власти, когда мы хвастались, выставляя все это на Крещатике, какие у нас красивые Вооруженные силы.

При этом, когда журналисты ведут репортаж с какого-нибудь полигона, где разорвался очередной миномет "Молот" и убил или покалечил наших солдат, или с передовой, где ездит старый советский ЗИЛ-131, подвозит продовольствие и боеприпасы нашим бойцам, очень бросается в глаза разница между картинкой и действительностью – просто пропасть.

Пока что не заметна заинтересованность руководства страны в модернизации ВСУ, хотя бы в поднятии уровня технической оснащенности со второго поколения вооружений до третьего. Да, у нас есть 38 комплексов "Джавелин" третьего поколения, но они не решают проблемы боеспособности или боевого потенциала ВСУ.

Проблема дефицита людей также стоит очень остро для украинской армии. Здесь очень печальная картина. Некоторые части настолько недоукомплектованы, что возникают сомнения в их боеспособности.

Есть несколько причин такого положения дел. Прежде всего, так происходит из-за отсутствия государственной программы идеологического или патриотического воспитания населения страны. У нас нет очереди в военкомат из желающих подписать контракт на два-три-пять лет, как нет и рекламы в СМИ, которая бы показывала престижность прохождении службы в ВСУ и материальную мотивацию.

Читайте такжеМожно ли "сшить" нынешнюю Украину?Например, в Киево-Святошинском районе райадминистрация платит подъемные в размере 20 тысяч гривен тому, кто решает поступить на контрактную службу. Но это – разовая выплата. Сколько получает контрактник в месяц – об этом молчат. А стартовая зарплата – 10 тысяч гривен. Плюс – обязательная шестимесячная командировка в зоне проведения ООС. При этом рядом висит объявление, в котором обещают 18 тысяч гривен грузчику и работу сутки через двое… Как думаете, куда пойдет молодой человек?

В первой половине 2019 года были заметны лишь некоторые подвижки на пути привидения нашей армии в соответствие стандартам НАТО. Затем, после смены власти, Зеленский призвал нового начальника Генштаба и министра обороны ускорить переход на процедуры НАТО, причем закончить процесс не до 2022 года, а до 2021-го.

Кроме того, мы подписали новую программу и будем вводить в действие новый порядок взаимодействия с НАТО. Плюс – остается программа "Партнерство ради мира", которая предполагает участие ВСУ в совместных учениях с НАТО, которые проводятся на территории Украины. Все это – большой позитив, несмотря на то, что во второй половине года некоторые программы по сближению с НАТО были поставлены на паузу.

Надо отметить, что НАТО очень заинтересован в боеспособности ВСУ, так как видит в Украине буферную зону, а в ВСУ – армию, которая в случае гипотетической военной угрозы ввяжется войну с Россией. НАТО будет помогать нам материально и морально, будет "подносить патроны", но прямого боевого столкновения с Россией – избегать.

Потому у нас и сохраняется программа материальной помощи от США, а также программа военно-технической помощи с НАТО. Потому у нас на постоянной основе работают инструкторы, которые обучают наши силы специальных операций и общевойсковые подразделения. Это – позитив.

Если составлять прогноз на 2020 год, то безусловным позитивом является то, что вряд ли возникнут какие-либо новые угрозы для нас. Все, чем могла, Россия нас уже напугала. А от запугивания Украины ядерным вооружением у нас есть хороший предохранитель – общая граница с РФ и относительно небольшое расстояние от нее до Москвы. В любом случае, применение любого ядерного оружия Россией против Украины, в том числе тактического, будет опасным и для самой РФ, ведь радиоактивное облако вполне может выпасть в виде дождя над башнями Кремля. Все остальное, что есть в арсенале РФ, мы уже видели.

Статус-кво на Донбассе, скорее всего, сохранится. "Заморозка" конфликта уже произошла, возможны лишь отдельные всплески увеличения количества обстрелов (это – максимум, на которой будет способна РФ, потому что политическая ситуация меняется очень быстро и не в пользу России).

Договоренностей с Путиным быть не может, особенно – по Донбассу. Кажется, руководство Украины пока что не очень понимает главной причины войны. А главная причина – не территория, не люди, не экономика, а стремление установить политический контроль над государством Украина.

Когда мы наконец четко обозначим, что Россия – сторона конфликта, и будем исходить из этой позиции, тогда у нас появятся шансы на успех. А до тех пор мы будем находиться в существующем статусе-кво. Ухудшения быть не может, поскольку сил и средств на масштабное наступление у России нет. Как бы Путин ни пыжился, у него нет и достаточного человеческого ресурса.

Олег Жданов,военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда