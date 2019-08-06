Встреча Зеленского с Трампом: эксперты оценили вероятность визита президента США в Украину

6 августа 2019, 08:24

Последний раз президент США приезжал в Украину 11 лет назад,

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Планируется встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Главред

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был перенесен на сентябрь по объективным причинам: в Вашингтоне хотят увидеть первые шаги и курс нового правительства, которое еще предстоит сформировать новому созыву Рады, говорят эксперты.

Как подчеркнула директор центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук, речь идет о двусторонней встрече в рамках Генассамблеи ООН, где Зеленский выступит в конце сентября.

"Однако, надо признать, что на содержательную часть разговора место переговоров не влияет. Это прежде всего важно с точки зрения дипломатии символов. Более того, если уж мы говорим о действительно символическом проявлении поддержки, то это должен быть, по крайней мере, короткий, но визит американского президента в Украину", - рассказала эксперт Сегодня.

Читайте такжеЭксперт поведал, как Трамп реально относится к проблемам УкраиныОна также обратила внимание на тот факт, что последний такой визит состоялся 11 лет назад, является достаточно красноречивым.

"Уверена, что новая украинская власть могла бы организовать прием для президента Трампа – в частности, в любимом для него формате выступлений для большой аудитории поклонников – не хуже, а даже и лучше, чем был обеспечен в свое время в Варшаве", – отметила Гетьманчук.

В свою очередь эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что Трамп хочет более содержательного разговора, которого, пока, не вырисовывается.

"В Украине еще нет сформированного правительства, а есть просто победивший президент и парламент, который непонятно куда двинется. И американцам, и Трампу нужно посмотреть, к чему это все приведет, какой будет основная линия, кто будет премьером. На эти вопросы нужно ответить, чтобы встреча была содержательной, а не была просто встречей ради фото", – добавил он.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о "фундаменте" переговоров между Зеленским и Трампом.

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США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина
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