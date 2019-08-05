В Слуге народа поведали, что Зеленский будет обсуждать с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / коллаж ЗН

Во время грядущих переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа украинской стороне нужно сфокусироваться на трех главных вещах − гарантиях безопасности, оказании США Украине помощи в войне против России на Донбассе и выдаче ресурсов на развитие.

Соответствующее сообщение в комментарии порталу Сегодня сделал новоиспеченный депутат от президентской политсилы, партии Слуга народа, дипломат Богдан Яременко.

По его словам, касаемо американских гарантий безопасности, речь на встрече Трампа и Зеленского, скорее всего, пойдет о поддержке продвижения Украины на пути в НАТО (Североатлантический альянс).

"К примеру, была такая очень неудачная попытка у Порошенко получить статус основного партнера за рамками НАТО. Это может быть одним из способов. Хотя все они очень разные по своей природе и, скажем так, полученным гарантиям. Но это то, что нужно Украине", – полагает Яременко.

Читайте такжеЗеленский поболтал с Трампом: за что глава США похвалил коллегу и на что ему попенялДалее, по его мнению, разговор Зеленского и Трампа пойдет о финансовой помощи со стороны США и со стороны Международного валютного фонда – в организации, где у Белого дома имеется немалое влияение.

"У американцев тоже есть свои интересы. Они тоже хотят добиться, чтобы Украина все-таки вышла на уровень сталого развития, могла себя содержать, и они это связывают с экономическими, финансовыми, налоговыми и социальными реформами, борьбой с коррупцией и т.д.", − подвел итоги Яременко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал "фундамент" переговоров между Зеленским и Трампом. До этого недавно отставленный посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о том, какие давал советы Зеленскому перед его встречей с Трампом.