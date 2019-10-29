Дубинский рассказал, что происходило на закрытой встрече Слуги народа с Зеленским

Александр Дубинский / УНИАН

Александр Дубинский, нардеп из фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского), рассказал о том, что происходило на состоявшейся накануне встречи с главой страны.

По словам народного избраннника, он самолично поднял вопрос о выступлении нардепа Евегний Шевченко на росТВ.

"Мы этот вопрос тоже сняли с повестки дня. По поводу финансового комитета вообще получилось забавно: Президент приехал на фракцию, говорит: "слушайте, классно что вы проходите (тест на полиграфе - ред.), давайте до конца пройдем, дальше разберемся". Я опять же поднял вопрос, говорю: ребят, мы-то пройдем, уже прошли. Но те люди, которые нас огульно обвиняли, понесут какую-то ответственность? Было сказано, что понесут, когда все пройдут, четко в этом разберемся", - заявил Дубинский.

Читайте такжеДубинский на полиграфе отрицал получение взяткиОн также рассказал, что проверку на детекторе лжи осталось пройти всего нескольким членам комитета, после чего "мы четко, с фамилиями расскажем, кто эту историю инспирировал".

"Могу сейчас рассказать самое важное: этот скандал в комитете был разогнан в СМИ и использован для того, чтобы забрать у нас по рассмотрению комитетом вопрос о легализации игорного бизнеса. Потому что, передав этот проект из комитета по вопросам финансов в комитет по вопросам экономической политики был нарушен регламент Рады, было возбуждено постановление о распределении полномочий между комитетами и создан, условно, прецедент для того, чтобы этот законопроект обнулить - а значит затянуть еще дальше работу этого нелегального Лас-Вегаса на улицах. А это миллиард долларов оборота в месяц по всей стране", - подытожил Дубинский.

Напомним, ранее СМИ выяснили причину экстренного тайного заседания депутатов от Слуги народа.