Детектор лжи для "слуг народа": еще одна нардеп прошла полиграф

Ольга Василевская-Смаглюк / @zeolga96

Народный депутат от партии Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк прошла проверку на полиграфе.

Как заявила полиграфолог после прохождения депутатом проверки, результаты говорят о том, что нардеп не брала взятку, однако такие предложения ей поступали.

Вместе с тем эксперт обратила внимание на то, что Василевская-Смаглюк скрывает определенную информацию, отмечает канал 112 Украина.

"Денег она не брала ни разу никаких за решение вопросов. Единственное что она немного скрывает информации о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не непосредственно к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения", - рассказала полиграфолог после проверки.

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Напомним, нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.

В то же время главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии полиграфолог отказал в прохождении теста на детекторе лжи.