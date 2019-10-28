"Тайное заседание Слуги народа": СМИ выяснили причину

На заседании фракции Слуга народа будут разбирать ситуацию насчет скандала в финансовом комитете Рады, выяснили журналисты / Reuters

В понедельник вечером, 28 октября, члены парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа на заседании будут разбирать ситуацию относительно скандала в финансовом комитете.

Заседание "слуг народа" состоится сегодня в 18:30, ожидается, что его посетит глава государства, сообщает Telegram-канал УП.Off the record.

По его данным, всех членов фракции Слуга народа в категорической форме попросили присутствовать на заседании.

"Ожидается, что Зеленский тоже должен приехать на заседание и разруливать ситуацию", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в Киеве 28 октября в конгрессно-выставочном центре Парковый в 19:00 в большом зале запланировано конфиденциальное заседание парламентской фракции Слуга народа.

Напомним, нардепов-"слуг народа", которые являются членами комитета Верховной Рады по вопросам финансов, обвинили в получении взяток, а также обязали пройти проверку на полиграфе.