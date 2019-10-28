СМИ узнали о секретном заседании Слуги народа: раскрыты дата, время и место

Члены парламентской фракции партии Зеленского сегодня проведут заседание в Киеве, узнали журналисты.
В понедельник вечером, 28 октября, в Киеве запланировано секретное заседание парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа.
Заседание парламентариев пройдет в 19:00 в конгрессно-выставочном центре Парковый, пишет Lb.ua со ссылкой на источник во фракции политсилы.
Собеседник издания добавил, что секретное заседание состоится сегодня в большом зале Паркового, расположенном на третьем этаже.
"…народных депутатов попросили учесть тот факт, что эта мера носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ и относится только к народным депутатам, входящих в состав фракции", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что "слуг народа"-членов парламентского комитета по вопросам финансов обвинили в получении взяток и обязали пройти проверку на детекторе лжи. Также против нардепа от Слуги народа Вячеслава Медяника открыли уголовное производство.