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СМИ узнали о секретном заседании Слуги народа: раскрыты дата, время и место

28 октября 2019, 11:14

Члены парламентской фракции партии Зеленского сегодня проведут заседание в Киеве, узнали журналисты.

В Киеве сегодня пройдет секретное заседание парламентской фракции Слуги народа, выяснили журналисты - Слуга народа 2019
В Киеве сегодня пройдет секретное заседание парламентской фракции Слуги народа, выяснили журналисты / Фото пресс-службы ОП

В понедельник вечером, 28 октября, в Киеве запланировано секретное заседание парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Заседание парламентариев пройдет в 19:00 в конгрессно-выставочном центре Парковый, пишет Lb.ua со ссылкой на источник во фракции политсилы.

Собеседник издания добавил, что секретное заседание состоится сегодня в большом зале Паркового, расположенном на третьем этаже.

"…народных депутатов попросили учесть тот факт, что эта мера носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ и относится только к народным депутатам, входящих в состав фракции", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что "слуг народа"-членов парламентского комитета по вопросам финансов обвинили в получении взяток и обязали пройти проверку на детекторе лжи. Также против нардепа от Слуги народа Вячеслава Медяника открыли уголовное производство.

Киев заседание Владимир Зеленский фракция Слуга народа
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